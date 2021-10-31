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Атланта Юнайтед - Торонто

31.10.2021, Воскресенье, 01:00 мск США. МЛС, 44 тур Атланта Юнайтед - Торонто
США. МЛС 2021
39 тур
17 октября, воскресенье 02:30 Торонто 0:2 Атланта Юнайтед
26 тур
19 августа, четверг 02:00 Атланта Юнайтед 1:0 Торонто
США. МЛС 2020, группа e

19 октября, понедельник 02:30 Торонто 1:0 Атланта Юнайтед
США. МЛС 2019
Плей-офф, 1/2 финала
31 октября, четверг 03:00 Атланта Юнайтед 1:2 Торонто

27 июня, четверг 03:00 Торонто 3:2 Атланта Юнайтед

9 мая, четверг 02:00 Атланта Юнайтед 2:0 Торонто
США. МЛС 2018

28 октября, воскресенье 23:30 Торонто 4:1 Атланта Юнайтед

4 августа, суббота 23:00 Атланта Юнайтед 2:2 Торонто
США. МЛС 2017

22 октября, воскресенье 23:00 Атланта Юнайтед 2:2 Торонто

9 апреля, воскресенье 02:30 Торонто 2:2 Атланта Юнайтед
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Нью-Инглэнд 34 22 7 5 65:41 +24 73
2. Колорадо 34 17 10 7 51:35 +16 61
3. Сиэтл 34 17 9 8 53:33 +20 60
4. Cпортинг КС 34 17 7 10 58:40 +18 58
5. Портленд 34 17 4 13 56:52 +4 55
6. Нэшвилл 34 12 18 4 55:33 +22 54
7. Филадельфия 34 14 12 8 48:35 +13 54
8. Нью-Йорк Сити 34 14 9 11 56:36 +20 51
9. Атланта Юнайтед 34 13 12 9 45:37 +8 51
10. Орландо Сити 34 13 12 9 50:48 +2 51
11. Ванкувер Уайткепс 34 12 13 9 45:45 0 49
12. Миннесота Юнайтед 34 13 10 11 42:44 -2 49
13. Нью-Йорк Ред Буллз 34 13 9 12 39:33 +6 48
14. Реал Солт-Лейк 34 14 6 14 55:54 +1 48
15. Лос-Анджелес Гэлакси 34 13 9 12 50:54 -4 48
16. Ди Си Юнайтед 34 14 5 15 56:54 +2 47
17. Коламбус 34 13 8 13 46:45 +1 47
18. Монреаль Импакт 34 12 10 12 46:44 +2 46
19. Лос-Анджелес 34 12 9 13 53:51 +2 45
20. Сан-Хосе 34 10 11 13 46:54 -8 41
21. Интер 34 12 5 17 36:53 -17 41
22. Чикаго Файр 34 9 7 18 36:54 -18 34
23. Даллас 34 7 12 15 47:56 -9 33
24. Остин 34 9 4 21 35:56 -21 31
25. Динамо Хью 34 6 12 16 36:54 -18 30
26. Торонто 34 6 10 18 39:66 -27 28
27. Цинциннати 34 4 8 22 37:74 -37 20
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