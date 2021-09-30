Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси

|23 тур
|5 августа, четверг
|05:30
|Лос-Анджелес Гэлакси
|1:0
|Реал Солт-Лейк
|19 тур
|22 июля, четверг
|05:00
|Реал Солт-Лейк
|2:2
|Лос-Анджелес Гэлакси
|23 тур
|5 августа, четверг
|05:30
|Лос-Анджелес Гэлакси
|1:0
|Реал Солт-Лейк
|19 тур
|22 июля, четверг
|05:00
|Реал Солт-Лейк
|2:2
|Лос-Анджелес Гэлакси
|
|2 ноября, понедельник
|06:30
|Лос-Анджелес Гэлакси
|2:1
|Реал Солт-Лейк
|
|24 сентября, четверг
|04:30
|Реал Солт-Лейк
|2:0
|Лос-Анджелес Гэлакси
|
|26 сентября, четверг
|04:30
|Реал Солт-Лейк
|1:2
|Лос-Анджелес Гэлакси
|
|29 апреля, понедельник
|03:00
|Лос-Анджелес Гэлакси
|2:1
|Реал Солт-Лейк
|
|2 сентября, воскресенье
|05:00
|Реал Солт-Лейк
|6:2
|Лос-Анджелес Гэлакси
|
|10 июня, воскресенье
|05:30
|Лос-Анджелес Гэлакси
|3:0
|Реал Солт-Лейк
|
|1 октября, воскресенье
|05:30
|Лос-Анджелес Гэлакси
|1:1
|Реал Солт-Лейк
|
|5 июля, среда
|05:30
|Лос-Анджелес Гэлакси
|2:6
|Реал Солт-Лейк
|
|19 марта, воскресенье
|04:30
|Реал Солт-Лейк
|1:2
|Лос-Анджелес Гэлакси
|1/8 финала
|27 октября, четверг
|05:30
|Лос-Анджелес Гэлакси
|3:1
|Реал Солт-Лейк
|
|8 сентября, четверг
|04:30
|Реал Солт-Лейк
|3:3
|Лос-Анджелес Гэлакси
|
|24 апреля, воскресенье
|05:30
|Лос-Анджелес Гэлакси
|5:2
|Реал Солт-Лейк
|
|20 сентября, воскресенье
|04:30
|Реал Солт-Лейк
|3:0
|Лос-Анджелес Гэлакси
|
|28 мая, четверг
|05:30
|Лос-Анджелес Гэлакси
|1:0
|Реал Солт-Лейк
|
|7 мая, четверг
|04:30
|Реал Солт-Лейк
|0:0
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Плей-офф, 1/4 финала
ответный матч
|10 ноября, понедельник
|03:30
|Лос-Анджелес Гэлакси
|5:0
|Реал Солт-Лейк
|Плей-офф, 1/4 финала
первый матч
|2 ноября, воскресенье
|03:00
|Реал Солт-Лейк
|0:0
|Лос-Анджелес Гэлакси
|
|13 июля, воскресенье
|06:30
|Лос-Анджелес Гэлакси
|1:0
|Реал Солт-Лейк
|
|22 марта, суббота
|23:59
|Реал Солт-Лейк
|1:1
|Лос-Анджелес Гэлакси
|
|9 марта, воскресенье
|07:30
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:1
|Реал Солт-Лейк
|Плей-офф, 1/4 финала
ответный матч
|8 ноября, пятница
|06:00
|Реал Солт-Лейк
|1:0
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Плей-офф, 1/4 финала
первый матч
|4 ноября, понедельник
|06:00
|Лос-Анджелес Гэлакси
|1:0
|Реал Солт-Лейк
|
|18 августа, воскресенье
|06:30
|Лос-Анджелес Гэлакси
|4:2
|Реал Солт-Лейк
|
|9 июня, воскресенье
|05:30
|Реал Солт-Лейк
|3:1
|Лос-Анджелес Гэлакси
|
|28 апреля, воскресенье
|05:00
|Реал Солт-Лейк
|0:2
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Регулярный чемпионат,
|7 октября, воскресенье
|05:00
|Лос-Анджелес Гэлакси
|1:2
|Реал Солт-Лейк
|Регулярный чемпионат,
|21 июня, четверг
|05:00
|Реал Солт-Лейк
|2:3
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Регулярный чемпионат,
|11 марта, воскресенье
|00:00
|Лос-Анджелес Гэлакси
|1:3
|Реал Солт-Лейк
|1/2 финала
|7 ноября, понедельник
|00:00
|Лос-Анджелес Гэлакси
|3:1
|Реал Солт-Лейк
|
|2 октября, воскресенье
|00:00
|Лос-Анджелес Гэлакси
|2:1
|Реал Солт-Лейк
|
|27 марта, воскресенье
|05:00
|Реал Солт-Лейк
|4:1
|Лос-Анджелес Гэлакси
|
|10 июня, четверг
|00:00
|Реал Солт-Лейк
|1:0
|Лос-Анджелес Гэлакси
|
|18 апреля, воскресенье
|00:00
|Лос-Анджелес Гэлакси
|2:1
|Реал Солт-Лейк
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Нью-Инглэнд
|34
|22
|7
|5
|65:41
|+24
|73
|2.
|Колорадо
|34
|17
|10
|7
|51:35
|+16
|61
|3.
|Сиэтл
|34
|17
|9
|8
|53:33
|+20
|60
|4.
|Cпортинг КС
|34
|17
|7
|10
|58:40
|+18
|58
|5.
|Портленд
|34
|17
|4
|13
|56:52
|+4
|55
|6.
|Нэшвилл
|34
|12
|18
|4
|55:33
|+22
|54
|7.
|Филадельфия
|34
|14
|12
|8
|48:35
|+13
|54
|8.
|Нью-Йорк Сити
|34
|14
|9
|11
|56:36
|+20
|51
|9.
|Атланта Юнайтед
|34
|13
|12
|9
|45:37
|+8
|51
|10.
|Орландо Сити
|34
|13
|12
|9
|50:48
|+2
|51
|11.
|Ванкувер Уайткепс
|34
|12
|13
|9
|45:45
|0
|49
|12.
|Миннесота Юнайтед
|34
|13
|10
|11
|42:44
|-2
|49
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|34
|13
|9
|12
|39:33
|+6
|48
|14.
|Реал Солт-Лейк
|34
|14
|6
|14
|55:54
|+1
|48
|15.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|34
|13
|9
|12
|50:54
|-4
|48
|16.
|Ди Си Юнайтед
|34
|14
|5
|15
|56:54
|+2
|47
|17.
|Коламбус
|34
|13
|8
|13
|46:45
|+1
|47
|18.
|Монреаль Импакт
|34
|12
|10
|12
|46:44
|+2
|46
|19.
|Лос-Анджелес
|34
|12
|9
|13
|53:51
|+2
|45
|20.
|Сан-Хосе
|34
|10
|11
|13
|46:54
|-8
|41
|21.
|Интер
|34
|12
|5
|17
|36:53
|-17
|41
|22.
|Чикаго Файр
|34
|9
|7
|18
|36:54
|-18
|34
|23.
|Даллас
|34
|7
|12
|15
|47:56
|-9
|33
|24.
|Остин
|34
|9
|4
|21
|35:56
|-21
|31
|25.
|Динамо Хью
|34
|6
|12
|16
|36:54
|-18
|30
|26.
|Торонто
|34
|6
|10
|18
|39:66
|-27
|28
|27.
|Цинциннати
|34
|4
|8
|22
|37:74
|-37
|20