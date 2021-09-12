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Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед

12.09.2021, Воскресенье, 02:00 мск США. МЛС, 31 тур Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед
США. МЛС 2021
20 тур
26 июля, понедельник 00:00 Ди Си Юнайтед 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС 2020, группа e

13 сентября, воскресенье 02:00 Ди Си Юнайтед 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз

3 сентября, четверг 02:30 Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Ди Си Юнайтед
США. МЛС 2019

30 сентября, понедельник 00:01 Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Ди Си Юнайтед

22 августа, четверг 03:00 Ди Си Юнайтед 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС 2018

16 сентября, воскресенье 20:00 Ди Си Юнайтед 3:3 Нью-Йорк Ред Буллз

27 августа, понедельник 02:00 Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Ди Си Юнайтед

26 июля, четверг 03:00 Ди Си Юнайтед 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС 2017

22 октября, воскресенье 23:00 Ди Си Юнайтед 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз

28 сентября, четверг 02:30 Нью-Йорк Ред Буллз 3:3 Ди Си Юнайтед

16 апреля, воскресенье 02:30 Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Ди Си Юнайтед
США. МЛС 2016

11 сентября, воскресенье 20:00 Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Ди Си Юнайтед

21 августа, воскресенье 22:00 Ди Си Юнайтед 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз

14 мая, суббота 02:00 Ди Си Юнайтед 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС 2015
1/4 финала
ответный матч		 8 ноября, воскресенье 23:00 Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Ди Си Юнайтед
США. МЛС 2015
1/4 финала
первый матч		 1 ноября, воскресенье 23:00 Ди Си Юнайтед 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС 2015

31 августа, понедельник 02:00 Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Ди Си Юнайтед

12 апреля, воскресенье 02:00 Ди Си Юнайтед 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС 2015, группа Восточная конференция

22 марта, воскресенье 23:59 Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Ди Си Юнайтед
США. МЛС 2014
Плей-офф, 1/4 финала
ответный матч		 8 ноября, суббота 22:30 Ди Си Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС 2014
Плей-офф, 1/4 финала
первый матч		 3 ноября, понедельник 00:00 Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Ди Си Юнайтед
США. МЛС 2014

11 сентября, четверг 04:00 Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Ди Си Юнайтед

31 августа, воскресенье 22:30 Ди Си Юнайтед 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз

13 апреля, воскресенье 03:00 Ди Си Юнайтед 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС 2013, группа Восточная конференция

1 сентября, воскресенье 04:00 Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Ди Си Юнайтед
США. МЛС 2013

14 апреля, воскресенье 03:00 Ди Си Юнайтед 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз

16 марта, суббота 20:30 Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Ди Си Юнайтед
США. МЛС 2012
Плей-офф, 1/4 финала
ответный матч		 9 ноября, пятница 04:30 Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Ди Си Юнайтед
США. МЛС 2012
Плей-офф, 1/4 финала
первый матч		 4 ноября, воскресенье 03:00 Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Ди Си Юнайтед
США. МЛС 2012
Регулярный чемпионат,
30 августа, четверг 04:00 Ди Си Юнайтед 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз
Регулярный чемпионат,
25 июня, понедельник 03:00 Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Ди Си Юнайтед
Регулярный чемпионат,
23 апреля, понедельник 00:00 Ди Си Юнайтед 4:1 Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС 2011

10 июля, воскресенье 00:00 Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Ди Си Юнайтед

22 апреля, пятница 00:00 Ди Си Юнайтед 0:4 Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС 2010

11 июля, воскресенье 00:00 Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Ди Си Юнайтед

1 мая, суббота 00:00 Ди Си Юнайтед 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Нью-Инглэнд 34 22 7 5 65:41 +24 73
2. Колорадо 34 17 10 7 51:35 +16 61
3. Сиэтл 34 17 9 8 53:33 +20 60
4. Cпортинг КС 34 17 7 10 58:40 +18 58
5. Портленд 34 17 4 13 56:52 +4 55
6. Нэшвилл 34 12 18 4 55:33 +22 54
7. Филадельфия 34 14 12 8 48:35 +13 54
8. Нью-Йорк Сити 34 14 9 11 56:36 +20 51
9. Атланта Юнайтед 34 13 12 9 45:37 +8 51
10. Орландо Сити 34 13 12 9 50:48 +2 51
11. Ванкувер Уайткепс 34 12 13 9 45:45 0 49
12. Миннесота Юнайтед 34 13 10 11 42:44 -2 49
13. Нью-Йорк Ред Буллз 34 13 9 12 39:33 +6 48
14. Реал Солт-Лейк 34 14 6 14 55:54 +1 48
15. Лос-Анджелес Гэлакси 34 13 9 12 50:54 -4 48
16. Ди Си Юнайтед 34 14 5 15 56:54 +2 47
17. Коламбус 34 13 8 13 46:45 +1 47
18. Монреаль Импакт 34 12 10 12 46:44 +2 46
19. Лос-Анджелес 34 12 9 13 53:51 +2 45
20. Сан-Хосе 34 10 11 13 46:54 -8 41
21. Интер 34 12 5 17 36:53 -17 41
22. Чикаго Файр 34 9 7 18 36:54 -18 34
23. Даллас 34 7 12 15 47:56 -9 33
24. Остин 34 9 4 21 35:56 -21 31
25. Динамо Хью 34 6 12 16 36:54 -18 30
26. Торонто 34 6 10 18 39:66 -27 28
27. Цинциннати 34 4 8 22 37:74 -37 20
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