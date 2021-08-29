Хьюстон - Миннесота Юнайтед

|24 тур
|8 августа, воскресенье
|03:00
|Миннесота Юнайтед
|2:0
|Хьюстон
|24 тур
|8 августа, воскресенье
|03:00
|Миннесота Юнайтед
|2:0
|Хьюстон
|
|19 октября, понедельник
|00:00
|Миннесота Юнайтед
|2:2
|Хьюстон
|
|3 сентября, четверг
|00:00
|Хьюстон
|3:0
|Миннесота Юнайтед
|
|20 сентября, воскресенье
|03:00
|Хьюстон
|2:2
|Миннесота Юнайтед
|
|12 сентября, четверг
|03:30
|Хьюстон
|2:0
|Миннесота Юнайтед
|
|26 мая, воскресенье
|03:00
|Миннесота Юнайтед
|1:0
|Хьюстон
|
|8 июля, воскресенье
|04:00
|Хьюстон
|3:0
|Миннесота Юнайтед
|
|29 апреля, воскресенье
|03:00
|Миннесота Юнайтед
|2:1
|Хьюстон
|
|1 октября, воскресенье
|03:30
|Хьюстон
|2:1
|Миннесота Юнайтед
|
|20 июля, четверг
|03:00
|Миннесота Юнайтед
|0:0
|Хьюстон
|
|16 апреля, воскресенье
|03:30
|Хьюстон
|2:2
|Миннесота Юнайтед
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Нью-Инглэнд
|34
|22
|7
|5
|65:41
|+24
|73
|2.
|Колорадо
|34
|17
|10
|7
|51:35
|+16
|61
|3.
|Сиэтл
|34
|17
|9
|8
|53:33
|+20
|60
|4.
|Cпортинг КС
|34
|17
|7
|10
|58:40
|+18
|58
|5.
|Портленд
|34
|17
|4
|13
|56:52
|+4
|55
|6.
|Нэшвилл
|34
|12
|18
|4
|55:33
|+22
|54
|7.
|Филадельфия
|34
|14
|12
|8
|48:35
|+13
|54
|8.
|Нью-Йорк Сити
|34
|14
|9
|11
|56:36
|+20
|51
|9.
|Атланта Юнайтед
|34
|13
|12
|9
|45:37
|+8
|51
|10.
|Орландо Сити
|34
|13
|12
|9
|50:48
|+2
|51
|11.
|Ванкувер Уайткепс
|34
|12
|13
|9
|45:45
|0
|49
|12.
|Миннесота Юнайтед
|34
|13
|10
|11
|42:44
|-2
|49
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|34
|13
|9
|12
|39:33
|+6
|48
|14.
|Реал Солт-Лейк
|34
|14
|6
|14
|55:54
|+1
|48
|15.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|34
|13
|9
|12
|50:54
|-4
|48
|16.
|Ди Си Юнайтед
|34
|14
|5
|15
|56:54
|+2
|47
|17.
|Коламбус
|34
|13
|8
|13
|46:45
|+1
|47
|18.
|Монреаль Импакт
|34
|12
|10
|12
|46:44
|+2
|46
|19.
|Лос-Анджелес
|34
|12
|9
|13
|53:51
|+2
|45
|20.
|Сан-Хосе
|34
|10
|11
|13
|46:54
|-8
|41
|21.
|Интер
|34
|12
|5
|17
|36:53
|-17
|41
|22.
|Чикаго Файр
|34
|9
|7
|18
|36:54
|-18
|34
|23.
|Даллас
|34
|7
|12
|15
|47:56
|-9
|33
|24.
|Остин
|34
|9
|4
|21
|35:56
|-21
|31
|25.
|Динамо Хью
|34
|6
|12
|16
|36:54
|-18
|30
|26.
|Торонто
|34
|6
|10
|18
|39:66
|-27
|28
|27.
|Цинциннати
|34
|4
|8
|22
|37:74
|-37
|20