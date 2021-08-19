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Даллас - Сиэтл

19.08.2021, Четверг, 03:30 мск США. МЛС, 27 тур Даллас - Сиэтл
США. МЛС 2021
23 тур
5 августа, четверг 05:00 Сиэтл 1:1 Даллас
США. МЛС 2020
Плей-офф,
2 декабря, среда 05:30 Сиэтл 1:0 Даллас
США. МЛС 2019

19 сентября, четверг 05:30 Сиэтл 0:0 Даллас

2 июня, воскресенье 03:00 Даллас 2:1 Сиэтл
США. МЛС 2018

13 августа, понедельник 05:00 Сиэтл 2:1 Даллас

19 марта, понедельник 00:01 Даллас 3:0 Сиэтл
США. МЛС 2017

16 октября, понедельник 02:30 Сиэтл 4:0 Даллас

17 сентября, воскресенье 03:00 Даллас 0:0 Сиэтл
США. МЛС 2016
1/4 финала
ответный матч		 7 ноября, понедельник 05:00 Даллас 2:1 Сиэтл
США. МЛС 2016
1/4 финала
первый матч		 31 октября, понедельник 04:30 Сиэтл 3:0 Даллас
США. МЛС 2016

17 октября, понедельник 00:00 Даллас 2:1 Сиэтл

14 июля, четверг 05:30 Сиэтл 5:0 Даллас

15 мая, воскресенье 04:00 Даллас 2:0 Сиэтл
США. МЛС 2015
1/4 финала
ответный матч		 9 ноября, понедельник 03:30 Даллас 2:1
(4:2)п		 Сиэтл
США. МЛС 2015
1/4 финала
первый матч		 2 ноября, понедельник 05:30 Сиэтл 2:1 Даллас
США. МЛС 2015

14 июня, воскресенье 05:00 Сиэтл 3:0 Даллас

29 марта, воскресенье 03:30 Даллас 0:0 Сиэтл
США. МЛС 2014
Плей-офф, 1/4 финала
ответный матч		 11 ноября, вторник 07:00 Сиэтл 0:0 Даллас
США. МЛС 2014
Плей-офф, 1/4 финала
первый матч		 3 ноября, понедельник 04:00 Даллас 1:1 Сиэтл
США. МЛС 2014

25 сентября, четверг 05:00 Даллас 3:1 Сиэтл

8 мая, четверг 06:00 Сиэтл 2:1 Даллас

13 апреля, воскресенье 04:30 Даллас 2:3 Сиэтл
США. МЛС 2013

19 октября, суббота 22:30 Даллас 2:0 Сиэтл

4 августа, воскресенье 06:30 Сиэтл 3:0 Даллас

19 мая, воскресенье 06:30 Сиэтл 4:2 Даллас
США. МЛС 2012
Регулярный чемпионат,
22 октября, понедельник 05:00 Сиэтл 3:1 Даллас
Регулярный чемпионат,
3 сентября, понедельник 03:00 Даллас 1:1 Сиэтл
Регулярный чемпионат,
10 мая, четверг 00:00 Даллас 0:2 Сиэтл
США. МЛС 2011

21 августа, воскресенье 00:00 Даллас 0:1 Сиэтл

26 мая, четверг 00:00 Сиэтл 0:1 Даллас
США. МЛС 2010

12 июля, понедельник 00:00 Сиэтл 1:1 Даллас

23 апреля, пятница 00:00 Даллас 2:2 Сиэтл
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Нью-Инглэнд 34 22 7 5 65:41 +24 73
2. Колорадо 34 17 10 7 51:35 +16 61
3. Сиэтл 34 17 9 8 53:33 +20 60
4. Cпортинг КС 34 17 7 10 58:40 +18 58
5. Портленд 34 17 4 13 56:52 +4 55
6. Нэшвилл 34 12 18 4 55:33 +22 54
7. Филадельфия 34 14 12 8 48:35 +13 54
8. Нью-Йорк Сити 34 14 9 11 56:36 +20 51
9. Атланта Юнайтед 34 13 12 9 45:37 +8 51
10. Орландо Сити 34 13 12 9 50:48 +2 51
11. Ванкувер Уайткепс 34 12 13 9 45:45 0 49
12. Миннесота Юнайтед 34 13 10 11 42:44 -2 49
13. Нью-Йорк Ред Буллз 34 13 9 12 39:33 +6 48
14. Реал Солт-Лейк 34 14 6 14 55:54 +1 48
15. Лос-Анджелес Гэлакси 34 13 9 12 50:54 -4 48
16. Ди Си Юнайтед 34 14 5 15 56:54 +2 47
17. Коламбус 34 13 8 13 46:45 +1 47
18. Монреаль Импакт 34 12 10 12 46:44 +2 46
19. Лос-Анджелес 34 12 9 13 53:51 +2 45
20. Сан-Хосе 34 10 11 13 46:54 -8 41
21. Интер 34 12 5 17 36:53 -17 41
22. Чикаго Файр 34 9 7 18 36:54 -18 34
23. Даллас 34 7 12 15 47:56 -9 33
24. Остин 34 9 4 21 35:56 -21 31
25. Динамо Хью 34 6 12 16 36:54 -18 30
26. Торонто 34 6 10 18 39:66 -27 28
27. Цинциннати 34 4 8 22 37:74 -37 20
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