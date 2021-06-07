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Фарерские острова - Лихтенштейн

07.06.2021, Понедельник, 21:45 мск Товарищеские матчи. Сборные Фарерские острова - Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные 2016

28 марта, понедельник 20:00 Лихтенштейн 2:3 Фарерские острова
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