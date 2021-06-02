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Белоруссия - Азербайджан

02.06.2021, Среда, 19:00 мск Товарищеские матчи. Сборные Белоруссия - Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные 2018

23 марта, пятница 19:00 Азербайджан 0:1 Белоруссия
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