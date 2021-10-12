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Ирландия - Катар

12.10.2021, Вторник, 21:45 мск Товарищеские матчи. Сборные Ирландия - Катар
Товарищеские матчи. Сборные 2021

30 марта, вторник 21:30 Катар 1:1 Ирландия
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