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Фарерские острова - Исландия

04.06.2021, Пятница, 21:45 мск Товарищеские матчи. Сборные Фарерские острова - Исландия
Товарищеские матчи. Сборные 2013

14 августа, среда 23:45 Исландия 1:0 Фарерские острова
Товарищеские матчи. Сборные 2012

15 августа, среда 23:45 Исландия 2:0 Фарерские острова
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