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Румыния - Грузия

02.06.2021, Среда, 21:45 мск Товарищеские матчи. Сборные Румыния - Грузия
Товарищеские матчи. Сборные 2016

3 июня, пятница 21:00 Румыния 5:1 Грузия
Товарищеские матчи 2008
Сборные,
19 ноября, среда 21:30 Румыния 2:1 Грузия
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