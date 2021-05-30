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Судьи
Главный судья:
Харм Осмерс (Ганновер)

Швейцария - США

30.05.2021, Воскресенье, 21:15 мск Товарищеские матчи. Сборные, Май Швейцария - США
Товарищеские матчи. Сборные 2015

31 марта, вторник 19:00 Швейцария 1:1 США
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