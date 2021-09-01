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Швейцария - Греция

01.09.2021, Среда, 21:45 мск Товарищеские матчи. Сборные, Сентябрь Швейцария - Греция
Товарищеские матчи. Сборные 2018

23 марта, пятница 21:00 Греция 0:1 Швейцария
Товарищеские матчи. Сборные 2013

6 февраля, среда 23:30 Греция 0:0 Швейцария
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010, группа 2
7 тур
5 сентября, суббота 22:30 Швейцария 2:0 Греция
4 тур
15 октября, среда 22:30 Греция 1:2 Швейцария
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