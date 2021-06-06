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Австрия - Словакия

06.06.2021, Воскресенье, 18:30 мск Вена, стадион Эрнст Хаппель Товарищеские матчи. Сборные, Июнь Австрия - Словакия
Товарищеские матчи. Сборные 2016

15 ноября, вторник 22:45 Австрия 0:0 Словакия
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