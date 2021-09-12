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Хаугесунд - Сарпсборг 08

12.09.2021, Воскресенье, 19:00 мск Норвегия. Элитсериен, 21 тур Хаугесунд - Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен 2021
3 тур
16 мая, воскресенье 16:00 Сарпсборг 08 0:0 Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен 2020
21 тур
18 октября, воскресенье 19:00 Хаугесунд 2:0 Сарпсборг 08
11 тур
29 июля, среда 19:00 Сарпсборг 08 0:0 Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен 2019
29 тур
24 ноября, воскресенье 20:00 Сарпсборг 08 1:1 Хаугесунд
2 тур
7 апреля, воскресенье 19:00 Хаугесунд 1:1 Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен 2018
27 тур
28 октября, воскресенье 20:00 Сарпсборг 08 2:1 Хаугесунд
4 тур
8 апреля, воскресенье 19:00 Хаугесунд 1:1 Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен 2017
18 тур
6 августа, воскресенье 19:00 Сарпсборг 08 2:1 Хаугесунд
11 тур
28 мая, воскресенье 19:00 Хаугесунд 0:0 Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен 2016
26 тур
2 октября, воскресенье 16:30 Хаугесунд 1:1 Сарпсборг 08
1 тур
13 марта, воскресенье 20:00 Сарпсборг 08 0:1 Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен 2015
24 тур
20 сентября, воскресенье 19:00 Хаугесунд 1:1 Сарпсборг 08
7 тур
10 мая, воскресенье 19:00 Сарпсборг 08 3:0 Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен 2014
18 тур
3 августа, воскресенье 20:00 Сарпсборг 08 0:2 Хаугесунд
13 тур
12 июня, четверг 22:05 Хаугесунд 4:0 Сарпсборг 08
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Буде-Глимт 30 18 9 3 59:25 +34 63
2. Мольде 30 18 6 6 70:40 +30 60
3. Викинг 30 17 6 7 60:47 +13 57
4. Лиллестрем 30 14 7 9 49:40 +9 49
5. Русенборг 30 13 9 8 58:42 +16 48
6. Кристиансунн 30 14 4 12 41:46 -5 46
7. Волеренга 30 11 12 7 46:37 +9 45
8. Сарпсборг 08 30 11 6 13 39:44 -5 39
9. Стремсгодсет 30 9 9 12 43:43 0 36
10. Сандефьорд 30 10 6 14 38:52 -14 36
11. Хаугесунд 30 9 8 13 46:45 +1 35
12. Тромсе 30 8 11 11 33:44 -11 35
13. Одд 30 8 9 13 44:58 -14 33
14. Бранн 30 5 11 14 38:55 -17 26
15. Стабек 30 6 7 17 35:62 -27 25
16. Мьёндален 30 4 10 16 33:52 -19 22
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