Акжайык - Тобол

|1 тур
|14 марта, воскресенье
|14:00
|Тобол
|2:0
|Акжайык
|25 тур
|26 сентября, среда
|15:00
|Акжайык
|0:1
|Тобол
|16 тур
|1 июля, воскресенье
|15:00
|Акжайык
|1:3
|Тобол
|6 тур
|22 апреля, воскресенье
|12:00
|Тобол
|1:1
|Акжайык
|25 тур
|26 августа, суббота
|15:00
|Тобол
|2:0
|Акжайык
|20 тур
|15 июля, суббота
|15:00
|Тобол
|2:0
|Акжайык
|10 тур
|2 мая, вторник
|15:00
|Акжайык
|1:0
|Тобол
|30 тур
|16 октября, воскресенье
|13:00
|Тобол
|0:1
|Акжайык
|26 тур
|10 сентября, суббота
|15:30
|Акжайык
|1:0
|Тобол
|22 тур
|24 июля, воскресенье
|18:00
|Акжайык
|0:5
|Тобол
|1 тур
|13 марта, воскресенье
|12:00
|Тобол
|1:0
|Акжайык
|9 тур
|27 октября, воскресенье
|13:00
|Тобол
|2:0
|Акжайык
|5 тур
|21 сентября, суббота
|16:00
|Акжайык
|1:3
|Тобол
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Тобол
|26
|18
|7
|1
|54:18
|+36
|61
|2.
|Астана
|26
|17
|6
|3
|53:25
|+28
|57
|3.
|Кайрат
|26
|14
|9
|3
|52:21
|+31
|51
|4.
|Кызыл-Жар
|26
|11
|6
|9
|32:24
|+8
|39
|5.
|Ордабасы
|26
|10
|8
|8
|36:35
|+1
|38
|6.
|Шахтер Кр
|26
|9
|6
|11
|25:34
|-9
|33
|7.
|Актобе
|26
|9
|6
|11
|35:40
|-5
|33
|8.
|Каспий
|26
|8
|8
|10
|35:35
|0
|32
|9.
|Акжайык
|26
|9
|5
|12
|25:31
|-6
|32
|10.
|Тараз
|26
|7
|8
|11
|27:34
|-7
|29
|11.
|Атырау
|26
|7
|7
|12
|25:40
|-15
|28
|12.
|Туран
|26
|5
|11
|10
|22:40
|-18
|26
|13.
|Жетысу
|26
|5
|4
|17
|23:47
|-24
|19
|14.
|Кайсар
|26
|4
|7
|15
|24:44
|-20
|19