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Акжайык - Тобол

30.10.2021, Суббота, 13:00 мск Казахстан. Премьер-лига, 26 тур Акжайык - Тобол
Казахстан. Премьер-лига 2021
1 тур
14 марта, воскресенье 14:00 Тобол 2:0 Акжайык
Казахстан. Премьер-лига 2018
25 тур
26 сентября, среда 15:00 Акжайык 0:1 Тобол
16 тур
1 июля, воскресенье 15:00 Акжайык 1:3 Тобол
6 тур
22 апреля, воскресенье 12:00 Тобол 1:1 Акжайык
Казахстан. Премьер-лига 2017
25 тур
26 августа, суббота 15:00 Тобол 2:0 Акжайык
20 тур
15 июля, суббота 15:00 Тобол 2:0 Акжайык
10 тур
2 мая, вторник 15:00 Акжайык 1:0 Тобол
Казахстан. Финальный раунд 2016, группа B
30 тур
16 октября, воскресенье 13:00 Тобол 0:1 Акжайык
26 тур
10 сентября, суббота 15:30 Акжайык 1:0 Тобол
Казахстан. Премьер-Лига 2016
22 тур
24 июля, воскресенье 18:00 Акжайык 0:5 Тобол
1 тур
13 марта, воскресенье 12:00 Тобол 1:0 Акжайык
Казахстан. Финальный раунд 2013, группа B
9 тур
27 октября, воскресенье 13:00 Тобол 2:0 Акжайык
5 тур
21 сентября, суббота 16:00 Акжайык 1:3 Тобол
Казахстан. Премьер-лига 2013
14 тур
30 мая, четверг 18:00 Акжайык 1:1 Тобол
4 тур
6 апреля, суббота 13:00 Тобол 0:0 Акжайык
Казахстан. Премьер-Лига 2012
25 тур
21 октября, воскресенье 13:00 Тобол 6:0 Акжайык
13 тур
16 июня, суббота 18:00 Акжайык 2:1 Тобол
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Тобол 26 18 7 1 54:18 +36 61
2. Астана 26 17 6 3 53:25 +28 57
3. Кайрат 26 14 9 3 52:21 +31 51
4. Кызыл-Жар 26 11 6 9 32:24 +8 39
5. Ордабасы 26 10 8 8 36:35 +1 38
6. Шахтер Кр 26 9 6 11 25:34 -9 33
7. Актобе 26 9 6 11 35:40 -5 33
8. Каспий 26 8 8 10 35:35 0 32
9. Акжайык 26 9 5 12 25:31 -6 32
10. Тараз 26 7 8 11 27:34 -7 29
11. Атырау 26 7 7 12 25:40 -15 28
12. Туран 26 5 11 10 22:40 -18 26
13. Жетысу 26 5 4 17 23:47 -24 19
14. Кайсар 26 4 7 15 24:44 -20 19
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