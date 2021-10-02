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Кайсар - Актобе

02.10.2021, Суббота, 17:00 мск Казахстан. Премьер-лига, 23 тур Кайсар - Актобе
Казахстан. Премьер-лига 2021
11 тур
14 мая, пятница 15:00 Актобе 1:1 Кайсар
Казахстан. Премьер-лига 2019
25 тур
31 августа, суббота 16:00 Кайсар 1:3 Актобе
19 тур
20 июля, суббота 18:00 Кайсар 0:1 Актобе
9 тур
5 мая, воскресенье 16:00 Актобе 1:3 Кайсар
Казахстан. Премьер-лига 2018
33 тур
11 ноября, воскресенье 12:00 Актобе 0:2 Кайсар
22 тур
11 августа, суббота 18:00 Актобе 3:1 Кайсар
1 тур
11 марта, воскресенье 12:00 Кайсар 0:1 Актобе
Казахстан. Премьер-лига 2017
28 тур
24 сентября, воскресенье 14:00 Актобе 0:1 Кайсар
21 тур
22 июля, суббота 18:00 Актобе 1:1 Кайсар
11 тур
6 мая, суббота 15:00 Кайсар 3:2 Актобе
Казахстан. Премьер-Лига 2015
16 тур
20 июня, суббота 16:00 Кайсар 0:0 Актобе
6 тур
11 апреля, суббота 14:00 Актобе 0:0 Кайсар
Казахстан. Финальный раунд 2014, группа A
8 тур
26 октября, воскресенье 13:00 Кайсар 2:2 Актобе
4 тур
20 сентября, суббота 16:00 Актобе 0:0 Кайсар
Казахстан. Премьер-Лига 2014
17 тур
22 июня, воскресенье 17:00 Кайсар 2:2 Актобе
7 тур
19 апреля, суббота 15:00 Актобе 3:0 Кайсар
Казахстан. Премьер-Лига 2012
26 тур
28 октября, воскресенье 13:00 Актобе 2:0 Кайсар
1 тур
10 марта, суббота 14:00 Кайсар 0:2 Актобе
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Тобол 26 18 7 1 54:18 +36 61
2. Астана 26 17 6 3 53:25 +28 57
3. Кайрат 26 14 9 3 52:21 +31 51
4. Кызыл-Жар 26 11 6 9 32:24 +8 39
5. Ордабасы 26 10 8 8 36:35 +1 38
6. Шахтер Кр 26 9 6 11 25:34 -9 33
7. Актобе 26 9 6 11 35:40 -5 33
8. Каспий 26 8 8 10 35:35 0 32
9. Акжайык 26 9 5 12 25:31 -6 32
10. Тараз 26 7 8 11 27:34 -7 29
11. Атырау 26 7 7 12 25:40 -15 28
12. Туран 26 5 11 10 22:40 -18 26
13. Жетысу 26 5 4 17 23:47 -24 19
14. Кайсар 26 4 7 15 24:44 -20 19
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