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Тобол - Ордабасы

02.10.2021, Суббота, 14:00 мск Казахстан. Премьер-лига, 23 тур Тобол - Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига 2021
11 тур
15 мая, суббота 14:00 Ордабасы 1:1 Тобол
Казахстан. Премьер-лига 2020
16 тур
30 октября, пятница 11:00 Ордабасы 0:3 Тобол
6 тур
16 сентября, среда 12:00 Тобол 0:4 Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига 2019
30 тур
20 октября, воскресенье 11:00 Тобол 1:2 Ордабасы
18 тур
14 июля, воскресенье 17:00 Ордабасы 0:0 Тобол
8 тур
1 мая, среда 14:00 Тобол 1:1 Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига 2018
28 тур
30 сентября, воскресенье 15:00 Тобол 1:0 Ордабасы
21 тур
5 августа, воскресенье 16:00 Тобол 1:1 Ордабасы
11 тур
19 мая, суббота 15:00 Ордабасы 0:1 Тобол
Казахстан. Премьер-лига 2017
27 тур
16 сентября, суббота 15:00 Тобол 0:0 Ордабасы
8 тур
23 апреля, воскресенье 13:00 Ордабасы 1:2 Тобол
18 тур
4 апреля, вторник 13:00 Тобол 1:0 Ордабасы
Казахстан. Премьер-Лига 2016
14 тур
2 июня, четверг 16:00 Тобол 1:0 Ордабасы
4 тур
9 апреля, суббота 11:00 Ордабасы 2:2 Тобол
Казахстан. Премьер-Лига 2015
19 тур
5 июля, воскресенье 15:00 Ордабасы 2:0 Тобол
9 тур
25 апреля, суббота 13:00 Тобол 1:3 Ордабасы
Казахстан. Премьер-Лига 2014
14 тур
28 мая, среда 17:00 Тобол 2:1 Ордабасы
4 тур
5 апреля, суббота 14:00 Ордабасы 3:0 Тобол
Казахстан. Премьер-лига 2013
16 тур
23 июня, воскресенье 16:00 Ордабасы 1:0 Тобол
6 тур
20 апреля, суббота 13:00 Тобол 0:0 Ордабасы
Казахстан. Премьер-Лига 2012
24 тур
4 октября, четверг 14:00 Ордабасы 2:0 Тобол
12 тур
27 мая, воскресенье 15:00 Тобол 1:0 Ордабасы
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Тобол 26 18 7 1 54:18 +36 61
2. Астана 26 17 6 3 53:25 +28 57
3. Кайрат 26 14 9 3 52:21 +31 51
4. Кызыл-Жар 26 11 6 9 32:24 +8 39
5. Ордабасы 26 10 8 8 36:35 +1 38
6. Шахтер Кр 26 9 6 11 25:34 -9 33
7. Актобе 26 9 6 11 35:40 -5 33
8. Каспий 26 8 8 10 35:35 0 32
9. Акжайык 26 9 5 12 25:31 -6 32
10. Тараз 26 7 8 11 27:34 -7 29
11. Атырау 26 7 7 12 25:40 -15 28
12. Туран 26 5 11 10 22:40 -18 26
13. Жетысу 26 5 4 17 23:47 -24 19
14. Кайсар 26 4 7 15 24:44 -20 19
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