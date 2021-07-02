Актобе - Акжайык

|7 тур
|24 апреля, суббота
|13:00
|Акжайык
|1:0
|Актобе
|23 тур
|18 августа, суббота
|16:00
|Акжайык
|0:0
|Актобе
|20 тур
|28 июля, суббота
|17:00
|Акжайык
|1:1
|Актобе
|10 тур
|13 мая, воскресенье
|16:00
|Актобе
|5:3
|Акжайык
|24 тур
|19 августа, суббота
|16:00
|Акжайык
|2:2
|Актобе
|15 тур
|26 июля, среда
|16:00
|Акжайык
|2:2
|Актобе
|5 тур
|8 апреля, суббота
|13:00
|Актобе
|1:1
|Акжайык
|13 тур
|26 мая, воскресенье
|18:00
|Актобе
|2:0
|Акжайык
|3 тур
|30 марта, суббота
|14:00
|Акжайык
|1:1
|Актобе
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Тобол
|26
|18
|7
|1
|54:18
|+36
|61
|2.
|Астана
|26
|17
|6
|3
|53:25
|+28
|57
|3.
|Кайрат
|26
|14
|9
|3
|52:21
|+31
|51
|4.
|Кызыл-Жар
|26
|11
|6
|9
|32:24
|+8
|39
|5.
|Ордабасы
|26
|10
|8
|8
|36:35
|+1
|38
|6.
|Шахтер Кр
|26
|9
|6
|11
|25:34
|-9
|33
|7.
|Актобе
|26
|9
|6
|11
|35:40
|-5
|33
|8.
|Каспий
|26
|8
|8
|10
|35:35
|0
|32
|9.
|Акжайык
|26
|9
|5
|12
|25:31
|-6
|32
|10.
|Тараз
|26
|7
|8
|11
|27:34
|-7
|29
|11.
|Атырау
|26
|7
|7
|12
|25:40
|-15
|28
|12.
|Туран
|26
|5
|11
|10
|22:40
|-18
|26
|13.
|Жетысу
|26
|5
|4
|17
|23:47
|-24
|19
|14.
|Кайсар
|26
|4
|7
|15
|24:44
|-20
|19