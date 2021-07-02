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Актобе - Акжайык

02.07.2021, Пятница, 18:00 мск Казахстан. Премьер-лига, 19 тур Актобе - Акжайык
Казахстан. Премьер-лига 2021
7 тур
24 апреля, суббота 13:00 Акжайык 1:0 Актобе
Казахстан. Премьер-лига 2018
23 тур
18 августа, суббота 16:00 Акжайык 0:0 Актобе
20 тур
28 июля, суббота 17:00 Акжайык 1:1 Актобе
10 тур
13 мая, воскресенье 16:00 Актобе 5:3 Акжайык
Казахстан. Премьер-лига 2017
24 тур
19 августа, суббота 16:00 Акжайык 2:2 Актобе
15 тур
26 июля, среда 16:00 Акжайык 2:2 Актобе
5 тур
8 апреля, суббота 13:00 Актобе 1:1 Акжайык
Казахстан. Премьер-Лига 2016
19 тур
3 июля, воскресенье 17:00 Актобе 1:0 Акжайык
9 тур
5 мая, четверг 15:00 Акжайык 0:0 Актобе
Казахстан. Премьер-лига 2013
13 тур
26 мая, воскресенье 18:00 Актобе 2:0 Акжайык
3 тур
30 марта, суббота 14:00 Акжайык 1:1 Актобе
Казахстан. Премьер-Лига 2012
18 тур
26 сентября, среда 18:00 Актобе 3:4 Акжайык
6 тур
15 апреля, воскресенье 16:00 Акжайык 1:0 Актобе
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Тобол 26 18 7 1 54:18 +36 61
2. Астана 26 17 6 3 53:25 +28 57
3. Кайрат 26 14 9 3 52:21 +31 51
4. Кызыл-Жар 26 11 6 9 32:24 +8 39
5. Ордабасы 26 10 8 8 36:35 +1 38
6. Шахтер Кр 26 9 6 11 25:34 -9 33
7. Актобе 26 9 6 11 35:40 -5 33
8. Каспий 26 8 8 10 35:35 0 32
9. Акжайык 26 9 5 12 25:31 -6 32
10. Тараз 26 7 8 11 27:34 -7 29
11. Атырау 26 7 7 12 25:40 -15 28
12. Туран 26 5 11 10 22:40 -18 26
13. Жетысу 26 5 4 17 23:47 -24 19
14. Кайсар 26 4 7 15 24:44 -20 19
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