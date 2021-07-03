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Кайсар - Ордабасы

03.07.2021, Суббота, 18:00 мск Казахстан. Премьер-лига, 19 тур Кайсар - Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига 2021
7 тур
24 апреля, суббота 14:00 Ордабасы 4:2 Кайсар
Казахстан. Премьер-лига 2020
19 тур
21 ноября, суббота 11:00 Ордабасы 0:3 Кайсар
9 тур
20 сентября, воскресенье 15:00 Кайсар 2:1 Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига 2019
26 тур
15 сентября, воскресенье 15:00 Ордабасы 0:2 Кайсар
16 тур
30 июня, воскресенье 16:00 Ордабасы 1:2 Кайсар
6 тур
20 апреля, суббота 14:00 Кайсар 0:0 Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига 2018
23 тур
19 августа, воскресенье 15:00 Кайсар 2:1 Ордабасы
17 тур
5 июля, четверг 17:00 Ордабасы 1:2 Кайсар
7 тур
28 апреля, суббота 13:00 Кайсар 0:0 Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига 2017
25 тур
26 августа, суббота 15:00 Кайсар 1:1 Ордабасы
16 тур
17 июня, суббота 16:00 Кайсар 0:1 Ордабасы
6 тур
12 апреля, среда 12:00 Ордабасы 1:0 Кайсар
Казахстан. Премьер-Лига 2015
18 тур
27 июня, суббота 16:00 Кайсар 1:1 Ордабасы
8 тур
19 апреля, воскресенье 11:00 Ордабасы 0:0 Кайсар
Казахстан. Финальный раунд 2014, группа A
6 тур
4 октября, суббота 14:00 Кайсар 0:1 Ордабасы
2 тур
29 августа, пятница 15:30 Ордабасы 0:1 Кайсар
Казахстан. Премьер-Лига 2014
22 тур
3 августа, воскресенье 16:00 Ордабасы 2:1 Кайсар
1 тур
15 марта, суббота 14:00 Кайсар 1:0 Ордабасы
Казахстан. Премьер-Лига 2012
16 тур
10 августа, пятница 16:30 Кайсар 2:1 Ордабасы
4 тур
1 апреля, воскресенье 13:00 Ордабасы 1:0 Кайсар
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Тобол 26 18 7 1 54:18 +36 61
2. Астана 26 17 6 3 53:25 +28 57
3. Кайрат 26 14 9 3 52:21 +31 51
4. Кызыл-Жар 26 11 6 9 32:24 +8 39
5. Ордабасы 26 10 8 8 36:35 +1 38
6. Шахтер Кр 26 9 6 11 25:34 -9 33
7. Актобе 26 9 6 11 35:40 -5 33
8. Каспий 26 8 8 10 35:35 0 32
9. Акжайык 26 9 5 12 25:31 -6 32
10. Тараз 26 7 8 11 27:34 -7 29
11. Атырау 26 7 7 12 25:40 -15 28
12. Туран 26 5 11 10 22:40 -18 26
13. Жетысу 26 5 4 17 23:47 -24 19
14. Кайсар 26 4 7 15 24:44 -20 19
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