Кайсар - Ордабасы

|7 тур
|24 апреля, суббота
|14:00
|Ордабасы
|4:2
|Кайсар
|19 тур
|21 ноября, суббота
|11:00
|Ордабасы
|0:3
|Кайсар
|9 тур
|20 сентября, воскресенье
|15:00
|Кайсар
|2:1
|Ордабасы
|26 тур
|15 сентября, воскресенье
|15:00
|Ордабасы
|0:2
|Кайсар
|16 тур
|30 июня, воскресенье
|16:00
|Ордабасы
|1:2
|Кайсар
|6 тур
|20 апреля, суббота
|14:00
|Кайсар
|0:0
|Ордабасы
|23 тур
|19 августа, воскресенье
|15:00
|Кайсар
|2:1
|Ордабасы
|17 тур
|5 июля, четверг
|17:00
|Ордабасы
|1:2
|Кайсар
|7 тур
|28 апреля, суббота
|13:00
|Кайсар
|0:0
|Ордабасы
|25 тур
|26 августа, суббота
|15:00
|Кайсар
|1:1
|Ордабасы
|16 тур
|17 июня, суббота
|16:00
|Кайсар
|0:1
|Ордабасы
|6 тур
|12 апреля, среда
|12:00
|Ордабасы
|1:0
|Кайсар
|18 тур
|27 июня, суббота
|16:00
|Кайсар
|1:1
|Ордабасы
|8 тур
|19 апреля, воскресенье
|11:00
|Ордабасы
|0:0
|Кайсар
|6 тур
|4 октября, суббота
|14:00
|Кайсар
|0:1
|Ордабасы
|2 тур
|29 августа, пятница
|15:30
|Ордабасы
|0:1
|Кайсар
|22 тур
|3 августа, воскресенье
|16:00
|Ордабасы
|2:1
|Кайсар
|1 тур
|15 марта, суббота
|14:00
|Кайсар
|1:0
|Ордабасы
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Тобол
|26
|18
|7
|1
|54:18
|+36
|61
|2.
|Астана
|26
|17
|6
|3
|53:25
|+28
|57
|3.
|Кайрат
|26
|14
|9
|3
|52:21
|+31
|51
|4.
|Кызыл-Жар
|26
|11
|6
|9
|32:24
|+8
|39
|5.
|Ордабасы
|26
|10
|8
|8
|36:35
|+1
|38
|6.
|Шахтер Кр
|26
|9
|6
|11
|25:34
|-9
|33
|7.
|Актобе
|26
|9
|6
|11
|35:40
|-5
|33
|8.
|Каспий
|26
|8
|8
|10
|35:35
|0
|32
|9.
|Акжайык
|26
|9
|5
|12
|25:31
|-6
|32
|10.
|Тараз
|26
|7
|8
|11
|27:34
|-7
|29
|11.
|Атырау
|26
|7
|7
|12
|25:40
|-15
|28
|12.
|Туран
|26
|5
|11
|10
|22:40
|-18
|26
|13.
|Жетысу
|26
|5
|4
|17
|23:47
|-24
|19
|14.
|Кайсар
|26
|4
|7
|15
|24:44
|-20
|19