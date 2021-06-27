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Шахтер - Актобе

27.06.2021, Воскресенье, 16:00 мск Казахстан. Премьер-лига, 18 тур Шахтер - Актобе
Казахстан. Премьер-лига 2021
6 тур
19 апреля, понедельник 14:00 Актобе 0:3 Шахтер
Казахстан. Премьер-лига 2019
32 тур
3 ноября, воскресенье 12:00 Актобе 3:2 Шахтер
18 тур
13 июля, суббота 18:00 Актобе 2:2 Шахтер
8 тур
1 мая, среда 12:00 Шахтер 3:0 Актобе
Казахстан. Премьер-лига 2018
30 тур
21 октября, воскресенье 12:00 Шахтер 0:1 Актобе
16 тур
1 июля, воскресенье 18:00 Актобе 2:0 Шахтер
6 тур
22 апреля, воскресенье 13:00 Шахтер 1:1 Актобе
Казахстан. Премьер-лига 2017
26 тур
10 сентября, воскресенье 16:00 Актобе 2:0 Шахтер
18 тур
2 июля, воскресенье 16:00 Шахтер 0:2 Актобе
8 тур
28 июня, среда 17:00 Актобе 0:1 Шахтер
Казахстан. Премьер-Лига 2016
21 тур
17 июля, воскресенье 17:00 Актобе 2:0 Шахтер
11 тур
14 мая, суббота 14:00 Шахтер 0:2 Актобе
Казахстан. Премьер-Лига 2015
21 тур
19 июля, воскресенье 15:00 Актобе 0:1 Шахтер
11 тур
7 мая, четверг 11:00 Шахтер 0:1 Актобе
Казахстан. Финальный раунд 2014, группа A
7 тур
18 октября, суббота 16:00 Актобе 3:1 Шахтер
3 тур
14 сентября, воскресенье 15:30 Шахтер 1:1 Актобе
Казахстан. Премьер-Лига 2014
12 тур
18 мая, воскресенье 17:30 Актобе 4:0 Шахтер
2 тур
22 марта, суббота 13:00 Шахтер 1:1 Актобе
Суперкубок Казахстана 2014

9 марта, воскресенье 13:00 Актобе 1:0 Шахтер
Казахстан. Финальный раунд 2013, группа A
8 тур
19 октября, суббота 15:00 Актобе 4:0 Шахтер
4 тур
14 сентября, суббота 15:00 Шахтер 0:1 Актобе
Казахстан. Премьер-лига 2013
12 тур
22 мая, среда 16:30 Шахтер 1:2 Актобе
2 тур
15 марта, пятница 14:00 Актобе 3:1 Шахтер
Казахстан. Премьер-Лига 2012
14 тур
24 июня, воскресенье 18:00 Актобе 1:0 Шахтер
2 тур
18 марта, воскресенье 15:00 Шахтер 2:0 Актобе
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Тобол 26 18 7 1 54:18 +36 61
2. Астана 26 17 6 3 53:25 +28 57
3. Кайрат 26 14 9 3 52:21 +31 51
4. Кызыл-Жар 26 11 6 9 32:24 +8 39
5. Ордабасы 26 10 8 8 36:35 +1 38
6. Шахтер Кр 26 9 6 11 25:34 -9 33
7. Актобе 26 9 6 11 35:40 -5 33
8. Каспий 26 8 8 10 35:35 0 32
9. Акжайык 26 9 5 12 25:31 -6 32
10. Тараз 26 7 8 11 27:34 -7 29
11. Атырау 26 7 7 12 25:40 -15 28
12. Туран 26 5 11 10 22:40 -18 26
13. Жетысу 26 5 4 17 23:47 -24 19
14. Кайсар 26 4 7 15 24:44 -20 19
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