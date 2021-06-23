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Кайсар - Тобол

23.06.2021, Среда, 18:00 мск Казахстан. Премьер-лига, 17 тур Кайсар - Тобол
Казахстан. Премьер-лига 2021
5 тур
14 апреля, среда 14:00 Тобол 1:0 Кайсар
Казахстан. Премьер-лига 2020
17 тур
3 ноября, вторник 12:00 Тобол 3:0 Кайсар
7 тур
29 августа, суббота 17:00 Кайсар 2:1 Тобол
Казахстан. Премьер-лига 2019
29 тур
30 октября, среда 13:00 Кайсар 1:1 Тобол
20 тур
28 июля, воскресенье 16:00 Тобол 0:2 Кайсар
10 тур
12 мая, воскресенье 15:00 Кайсар 5:1 Тобол
Казахстан. Премьер-лига 2018
24 тур
25 августа, суббота 16:00 Тобол 0:0 Кайсар
18 тур
14 июля, суббота 16:00 Кайсар 2:2 Тобол
8 тур
5 мая, суббота 15:00 Тобол 0:3 Кайсар
Казахстан. Премьер-лига 2017
23 тур
12 августа, суббота 15:30 Кайсар 1:0 Тобол
15 тур
3 июня, суббота 13:00 Тобол 0:0 Кайсар
5 тур
8 апреля, суббота 13:00 Кайсар 0:0 Тобол
Казахстан. Финальный раунд 2015, группа B
29 тур
18 октября, воскресенье 14:00 Тобол 0:0 Кайсар
25 тур
13 сентября, воскресенье 14:00 Кайсар 1:2 Тобол
Казахстан. Премьер-Лига 2015
21 тур
18 июля, суббота 15:00 Кайсар 0:1 Тобол
11 тур
7 мая, четверг 14:00 Тобол 1:0 Кайсар
Казахстан. Премьер-Лига 2014
15 тур
1 июня, воскресенье 17:00 Кайсар 0:0 Тобол
5 тур
9 апреля, среда 14:00 Тобол 1:1 Кайсар
Казахстан. Премьер-Лига 2012
20 тур
19 августа, воскресенье 16:30 Кайсар 1:2 Тобол
8 тур
29 апреля, воскресенье 15:00 Тобол 2:0 Кайсар
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Тобол 26 18 7 1 54:18 +36 61
2. Астана 26 17 6 3 53:25 +28 57
3. Кайрат 26 14 9 3 52:21 +31 51
4. Кызыл-Жар 26 11 6 9 32:24 +8 39
5. Ордабасы 26 10 8 8 36:35 +1 38
6. Шахтер Кр 26 9 6 11 25:34 -9 33
7. Актобе 26 9 6 11 35:40 -5 33
8. Каспий 26 8 8 10 35:35 0 32
9. Акжайык 26 9 5 12 25:31 -6 32
10. Тараз 26 7 8 11 27:34 -7 29
11. Атырау 26 7 7 12 25:40 -15 28
12. Туран 26 5 11 10 22:40 -18 26
13. Жетысу 26 5 4 17 23:47 -24 19
14. Кайсар 26 4 7 15 24:44 -20 19
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