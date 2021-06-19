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Тобол - Жетысу

19.06.2021, Суббота, 16:00 мск Казахстан. Премьер-лига, 16 тур Тобол - Жетысу
Казахстан. Премьер-лига 2021
4 тур
10 апреля, суббота 12:00 Жетысу 0:2 Тобол
Казахстан. Премьер-лига 2020
12 тур
2 октября, пятница 16:00 Тобол 2:0 Жетысу
2 тур
14 марта, суббота 12:00 Жетысу 0:0 Тобол
Казахстан. Премьер-лига 2019
16 тур
30 июня, воскресенье 15:00 Жетысу 0:1 Тобол
6 тур
20 апреля, суббота 14:00 Тобол 0:0 Жетысу
Казахстан. Премьер-лига 2018
26 тур
16 сентября, воскресенье 15:00 Тобол 2:2 Жетысу
22 тур
11 августа, суббота 16:00 Тобол 1:0 Жетысу
1 тур
11 марта, воскресенье 12:00 Жетысу 0:1 Тобол
Казахстан. Финальный раунд 2016, группа B
28 тур
24 сентября, суббота 14:00 Тобол 3:2 Жетысу
24 тур
21 августа, воскресенье 14:00 Жетысу 2:0 Тобол
Казахстан. Премьер-Лига 2016
17 тур
19 июня, воскресенье 15:30 Жетысу 0:1 Тобол
7 тур
23 апреля, суббота 13:00 Тобол 2:2 Жетысу
Казахстан. Финальный раунд 2015, группа B
32 тур
8 ноября, воскресенье 12:00 Жетысу 2:0 Тобол
23 тур
16 августа, воскресенье 16:00 Тобол 1:3 Жетысу
Казахстан. Премьер-Лига 2015
12 тур
16 мая, суббота 15:00 Тобол 3:1 Жетысу
2 тур
11 марта, среда 12:00 Жетысу 0:0 Тобол
Казахстан. Финальный раунд 2014, группа B
9 тур
1 ноября, суббота 12:00 Тобол 2:0 Жетысу
5 тур
28 сентября, воскресенье 14:00 Жетысу 0:0 Тобол
Казахстан. Премьер-Лига 2014
13 тур
24 мая, суббота 15:00 Жетысу 1:2 Тобол
3 тур
29 марта, суббота 13:00 Тобол 0:2 Жетысу
Казахстан. Финальный раунд 2013, группа B
10 тур
2 ноября, суббота 13:00 Жетысу 1:0 Тобол
1 тур
18 августа, воскресенье 15:00 Тобол 2:0 Жетысу
Казахстан. Премьер-лига 2013
21 тур
27 июля, суббота 17:00 Тобол 3:1 Жетысу
11 тур
18 мая, суббота 16:00 Жетысу 1:4 Тобол
Казахстан. Премьер-Лига 2012
22 тур
15 сентября, суббота 16:00 Жетысу 1:1 Тобол
10 тур
12 мая, суббота 15:00 Тобол 2:1 Жетысу
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Тобол 26 18 7 1 54:18 +36 61
2. Астана 26 17 6 3 53:25 +28 57
3. Кайрат 26 14 9 3 52:21 +31 51
4. Кызыл-Жар 26 11 6 9 32:24 +8 39
5. Ордабасы 26 10 8 8 36:35 +1 38
6. Шахтер Кр 26 9 6 11 25:34 -9 33
7. Актобе 26 9 6 11 35:40 -5 33
8. Каспий 26 8 8 10 35:35 0 32
9. Акжайык 26 9 5 12 25:31 -6 32
10. Тараз 26 7 8 11 27:34 -7 29
11. Атырау 26 7 7 12 25:40 -15 28
12. Туран 26 5 11 10 22:40 -18 26
13. Жетысу 26 5 4 17 23:47 -24 19
14. Кайсар 26 4 7 15 24:44 -20 19
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