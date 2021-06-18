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Ордабасы - Актобе

18.06.2021, Пятница, 18:00 мск Казахстан. Премьер-лига, 16 тур Ордабасы - Актобе
Казахстан. Премьер-лига 2021
4 тур
9 апреля, пятница 16:00 Актобе 4:4 Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига 2019
27 тур
22 сентября, воскресенье 15:00 Ордабасы 4:1 Актобе
12 тур
26 мая, воскресенье 17:00 Актобе 0:3 Ордабасы
2 тур
15 марта, пятница 12:00 Ордабасы 1:0 Актобе
Казахстан. Премьер-лига 2018
26 тур
16 сентября, воскресенье 17:00 Ордабасы 0:0 Актобе
14 тур
17 июня, воскресенье 18:00 Актобе 3:1 Ордабасы
4 тур
7 апреля, суббота 14:00 Ордабасы 3:1 Актобе
Казахстан. Премьер-лига 2017
32 тур
28 октября, суббота 12:00 Актобе 2:0 Ордабасы
13 тур
20 мая, суббота 14:00 Ордабасы 2:1 Актобе
3 тур
18 марта, суббота 13:00 Актобе 0:1 Ордабасы
Казахстан. Финальный раунд 2016, группа A
32 тур
29 октября, суббота 12:00 Ордабасы 2:1 Актобе
23 тур
13 августа, суббота 17:00 Актобе 4:4 Ордабасы
Казахстан. Премьер-Лига 2016
22 тур
24 июля, воскресенье 18:00 Актобе 0:0 Ордабасы
1 тур
13 марта, воскресенье 12:00 Ордабасы 3:1 Актобе
Казахстан. Финальный раунд 2015, группа A
28 тур
3 октября, суббота 12:00 Ордабасы 2:1 Актобе
24 тур
23 августа, воскресенье 17:30 Актобе 1:0 Ордабасы
Казахстан. Премьер-Лига 2015
14 тур
29 мая, пятница 15:00 Ордабасы 0:1 Актобе
4 тур
21 марта, суббота 13:00 Актобе 0:0 Ордабасы
Казахстан. Финальный раунд 2014, группа A
10 тур
9 ноября, воскресенье 12:00 Ордабасы 1:3 Актобе
1 тур
22 октября, среда 18:00 Актобе 4:1 Ордабасы
Казахстан. Премьер-Лига 2014
16 тур
14 июня, суббота 18:00 Актобе 1:1 Ордабасы
6 тур
13 апреля, воскресенье 14:00 Ордабасы 1:0 Актобе
Казахстан. Финальный раунд 2013, группа A
10 тур
2 ноября, суббота 13:00 Актобе 2:2 Ордабасы
1 тур
17 августа, суббота 15:30 Ордабасы 2:1 Актобе
Казахстан. Премьер-лига 2013
21 тур
28 июля, воскресенье 16:30 Ордабасы 0:1 Актобе
11 тур
18 мая, суббота 17:00 Актобе 1:0 Ордабасы
Казахстан. Премьер-Лига 2012
17 тур
15 июля, воскресенье 17:00 Ордабасы 1:1 Актобе
5 тур
8 апреля, воскресенье 15:00 Актобе 0:0 Ордабасы
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Тобол 26 18 7 1 54:18 +36 61
2. Астана 26 17 6 3 53:25 +28 57
3. Кайрат 26 14 9 3 52:21 +31 51
4. Кызыл-Жар 26 11 6 9 32:24 +8 39
5. Ордабасы 26 10 8 8 36:35 +1 38
6. Шахтер Кр 26 9 6 11 25:34 -9 33
7. Актобе 26 9 6 11 35:40 -5 33
8. Каспий 26 8 8 10 35:35 0 32
9. Акжайык 26 9 5 12 25:31 -6 32
10. Тараз 26 7 8 11 27:34 -7 29
11. Атырау 26 7 7 12 25:40 -15 28
12. Туран 26 5 11 10 22:40 -18 26
13. Жетысу 26 5 4 17 23:47 -24 19
14. Кайсар 26 4 7 15 24:44 -20 19
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