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Актобе - Атырау

12.06.2021, Суббота, 16:00 мск Казахстан. Премьер-лига, 15 тур Актобе - Атырау
Казахстан. Премьер-лига 2021
3 тур
4 апреля, воскресенье 13:00 Атырау 1:3 Актобе
Казахстан. Премьер-лига 2019
26 тур
15 сентября, воскресенье 16:00 Актобе 3:2 Атырау
15 тур
23 июня, воскресенье 17:00 Атырау 1:1 Актобе
5 тур
14 апреля, воскресенье 11:00 Актобе 2:0 Атырау
Казахстан. Премьер-лига 2018
32 тур
3 ноября, суббота 12:00 Атырау 3:1 Актобе
18 тур
14 июля, суббота 18:00 Актобе 5:1 Атырау
8 тур
5 мая, суббота 14:30 Атырау 1:1 Актобе
Казахстан. Премьер-лига 2017
27 тур
16 сентября, суббота 15:30 Атырау 2:2 Актобе
17 тур
25 июня, воскресенье 16:00 Атырау 2:0 Актобе
7 тур
17 мая, среда 17:00 Актобе 1:0 Атырау
Казахстан. Премьер-Лига 2016
20 тур
10 июля, воскресенье 17:00 Атырау 1:1 Актобе
10 тур
9 мая, понедельник 12:00 Актобе 1:0 Атырау
Казахстан. Финальный раунд 2015, группа A
30 тур
24 октября, суббота 14:00 Атырау 1:1 Актобе
26 тур
20 сентября, воскресенье 15:00 Актобе 1:0 Атырау
Казахстан. Премьер-Лига 2015
22 тур
26 июля, воскресенье 17:00 Атырау 0:2 Актобе
1 тур
7 марта, суббота 13:00 Актобе 1:1 Атырау
Казахстан. Премьер-Лига 2014
14 тур
28 мая, среда 19:00 Актобе 0:0 Атырау
4 тур
5 апреля, суббота 14:00 Атырау 0:0 Актобе
Казахстан. Премьер-лига 2013
17 тур
29 июня, суббота 18:00 Атырау 0:2 Актобе
7 тур
24 апреля, среда 16:00 Актобе 3:0 Атырау
Казахстан. Премьер-Лига 2012
23 тур
23 сентября, воскресенье 16:00 Атырау 0:2 Актобе
11 тур
20 мая, воскресенье 18:00 Актобе 1:0 Атырау
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Тобол 26 18 7 1 54:18 +36 61
2. Астана 26 17 6 3 53:25 +28 57
3. Кайрат 26 14 9 3 52:21 +31 51
4. Кызыл-Жар 26 11 6 9 32:24 +8 39
5. Ордабасы 26 10 8 8 36:35 +1 38
6. Шахтер Кр 26 9 6 11 25:34 -9 33
7. Актобе 26 9 6 11 35:40 -5 33
8. Каспий 26 8 8 10 35:35 0 32
9. Акжайык 26 9 5 12 25:31 -6 32
10. Тараз 26 7 8 11 27:34 -7 29
11. Атырау 26 7 7 12 25:40 -15 28
12. Туран 26 5 11 10 22:40 -18 26
13. Жетысу 26 5 4 17 23:47 -24 19
14. Кайсар 26 4 7 15 24:44 -20 19
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