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Астана - Тобол

13.06.2021, Воскресенье, 16:00 мск Казахстан. Премьер-лига, 15 тур Астана - Тобол
Казахстан. Премьер-лига 2021
3 тур
5 апреля, понедельник 16:00 Тобол 1:1 Астана
Казахстан. Премьер-лига 2020
14 тур
22 октября, четверг 14:00 Астана 1:0 Тобол
4 тур
25 августа, вторник 15:00 Тобол 2:0 Астана
Казахстан. Премьер-лига 2019
32 тур
3 ноября, воскресенье 12:00 Тобол 0:1 Астана
17 тур
5 июля, пятница 16:00 Тобол 0:2 Астана
7 тур
27 апреля, суббота 16:00 Астана 2:1 Тобол
Казахстан. Премьер-лига 2018
31 тур
28 октября, воскресенье 13:00 Тобол 1:0 Астана
17 тур
5 июля, четверг 15:00 Тобол 0:0 Астана
7 тур
29 апреля, воскресенье 14:00 Астана 1:0 Тобол
Казахстан. Премьер-лига 2017
29 тур
1 октября, воскресенье 13:00 Тобол 1:1 Астана
21 тур
22 июля, суббота 15:00 Астана 2:0 Тобол
11 тур
6 мая, суббота 13:00 Тобол 1:1 Астана
Казахстан. Премьер-Лига 2016
16 тур
15 июня, среда 16:00 Тобол 1:2 Астана
6 тур
17 апреля, воскресенье 13:00 Астана 1:0 Тобол
Казахстан. Премьер-Лига 2015
20 тур
10 июля, пятница 16:00 Тобол 1:1 Астана
10 тур
3 мая, воскресенье 14:00 Астана 4:0 Тобол
Казахстан. Премьер-Лига 2014
16 тур
14 июня, суббота 14:00 Тобол 1:1 Астана
6 тур
13 апреля, воскресенье 13:00 Астана 1:0 Тобол
Казахстан. Премьер-лига 2013
22 тур
4 августа, воскресенье 15:00 Астана 2:1 Тобол
1 тур
9 марта, суббота 13:00 Тобол 5:1 Астана
Казахстан. Премьер-Лига 2012
18 тур
29 июля, воскресенье 15:00 Астана 1:1 Тобол
6 тур
15 апреля, воскресенье 13:00 Тобол 3:2 Астана
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Тобол 26 18 7 1 54:18 +36 61
2. Астана 26 17 6 3 53:25 +28 57
3. Кайрат 26 14 9 3 52:21 +31 51
4. Кызыл-Жар 26 11 6 9 32:24 +8 39
5. Ордабасы 26 10 8 8 36:35 +1 38
6. Шахтер Кр 26 9 6 11 25:34 -9 33
7. Актобе 26 9 6 11 35:40 -5 33
8. Каспий 26 8 8 10 35:35 0 32
9. Акжайык 26 9 5 12 25:31 -6 32
10. Тараз 26 7 8 11 27:34 -7 29
11. Атырау 26 7 7 12 25:40 -15 28
12. Туран 26 5 11 10 22:40 -18 26
13. Жетысу 26 5 4 17 23:47 -24 19
14. Кайсар 26 4 7 15 24:44 -20 19
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