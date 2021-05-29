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Тобол - Актобе

29.05.2021, Суббота, 17:00 мск Казахстан. Премьер-лига, 14 тур Тобол - Актобе
Казахстан. Премьер-лига 2021
2 тур
20 марта, суббота 16:00 Актобе 1:1 Тобол
Казахстан. Премьер-лига 2019
33 тур
10 ноября, воскресенье 12:00 Тобол 2:1 Актобе
14 тур
15 июня, суббота 17:00 Актобе 0:1 Тобол
4 тур
6 апреля, суббота 12:00 Тобол 2:1 Актобе
Казахстан. Премьер-лига 2018
27 тур
22 сентября, суббота 17:00 Актобе 3:1 Тобол
15 тур
23 июня, суббота 15:00 Тобол 2:3 Актобе
5 тур
14 апреля, суббота 14:00 Актобе 0:1 Тобол
Казахстан. Премьер-лига 2017
30 тур
20 сентября, среда 17:00 Актобе 1:0 Тобол
12 тур
14 мая, воскресенье 16:00 Актобе 1:3 Тобол
2 тур
12 марта, воскресенье 11:00 Тобол 0:0 Актобе
Казахстан. Премьер-Лига 2016
15 тур
11 июня, суббота 17:00 Актобе 0:1 Тобол
5 тур
13 апреля, среда 14:00 Тобол 1:2 Актобе
Казахстан. Премьер-Лига 2015
17 тур
24 июня, среда 16:30 Актобе 2:1 Тобол
7 тур
15 апреля, среда 15:00 Тобол 0:2 Актобе
Казахстан. Премьер-Лига 2014
20 тур
11 июля, пятница 19:00 Актобе 3:1 Тобол
10 тур
6 мая, вторник 17:00 Тобол 0:2 Актобе
Казахстан. Премьер-лига 2013
19 тур
14 июля, воскресенье 17:00 Тобол 1:0 Актобе
9 тур
5 мая, воскресенье 13:00 Актобе 1:0 Тобол
Казахстан. Премьер-Лига 2012
21 тур
26 августа, воскресенье 16:00 Тобол 2:2 Актобе
9 тур
6 мая, воскресенье 17:00 Актобе 0:1 Тобол
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Тобол 26 18 7 1 54:18 +36 61
2. Астана 26 17 6 3 53:25 +28 57
3. Кайрат 26 14 9 3 52:21 +31 51
4. Кызыл-Жар 26 11 6 9 32:24 +8 39
5. Ордабасы 26 10 8 8 36:35 +1 38
6. Шахтер Кр 26 9 6 11 25:34 -9 33
7. Актобе 26 9 6 11 35:40 -5 33
8. Каспий 26 8 8 10 35:35 0 32
9. Акжайык 26 9 5 12 25:31 -6 32
10. Тараз 26 7 8 11 27:34 -7 29
11. Атырау 26 7 7 12 25:40 -15 28
12. Туран 26 5 11 10 22:40 -18 26
13. Жетысу 26 5 4 17 23:47 -24 19
14. Кайсар 26 4 7 15 24:44 -20 19
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