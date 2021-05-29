Введите ваш ник на сайте

Ордабасы - Шахтер

29.05.2021, Суббота, 15:00 мск Казахстан. Премьер-лига, 14 тур Ордабасы - Шахтер
Казахстан. Премьер-лига 2021
2 тур
20 марта, суббота 13:00 Шахтер 0:2 Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига 2020
13 тур
18 октября, воскресенье 11:00 Шахтер 0:1 Ордабасы
3 тур
22 марта, воскресенье 00:00 Ордабасы 0:1 Шахтер
Казахстан. Премьер-лига 2019
24 тур
24 августа, суббота 16:00 Ордабасы 3:2 Шахтер
22 тур
11 августа, воскресенье 16:30 Шахтер 1:2 Ордабасы
1 тур
9 марта, суббота 12:00 Ордабасы 3:0 Шахтер
Казахстан. Премьер-лига 2018
31 тур
27 октября, суббота 13:00 Ордабасы 1:1 Шахтер
22 тур
12 августа, воскресенье 17:00 Шахтер 0:0 Ордабасы
1 тур
11 марта, воскресенье 12:00 Ордабасы 2:1 Шахтер
Казахстан. Премьер-лига 2017
23 тур
12 августа, суббота 16:00 Шахтер 2:1 Ордабасы
19 тур
9 июля, воскресенье 16:00 Ордабасы 1:0 Шахтер
9 тур
29 апреля, суббота 13:00 Шахтер 1:2 Ордабасы
Казахстан. Премьер-Лига 2016
20 тур
10 июля, воскресенье 14:00 Шахтер 0:0 Ордабасы
10 тур
9 мая, понедельник 12:00 Ордабасы 2:0 Шахтер
Казахстан. Премьер-Лига 2015
12 тур
16 мая, суббота 12:00 Ордабасы 1:0 Шахтер
2 тур
11 марта, среда 12:00 Шахтер 0:1 Ордабасы
Казахстан. Финальный раунд 2014, группа A
9 тур
1 ноября, суббота 12:00 Ордабасы 3:2 Шахтер
5 тур
28 сентября, воскресенье 15:00 Шахтер 2:3 Ордабасы
Казахстан. Премьер-Лига 2014
17 тур
22 июня, воскресенье 16:00 Ордабасы 2:1 Шахтер
7 тур
19 апреля, суббота 14:00 Шахтер 3:1 Ордабасы
Казахстан. Финальный раунд 2013, группа A
7 тур
6 октября, воскресенье 15:00 Шахтер 3:0 Ордабасы
3 тур
1 сентября, воскресенье 15:00 Ордабасы 4:0 Шахтер
Казахстан. Премьер-лига 2013
20 тур
19 июля, пятница 16:00 Шахтер 3:0 Ордабасы
10 тур
11 мая, суббота 15:00 Ордабасы 0:0 Шахтер
Казахстан. Премьер-Лига 2012
20 тур
19 августа, воскресенье 16:00 Ордабасы 0:1 Шахтер
8 тур
29 апреля, воскресенье 15:00 Шахтер 1:1 Ордабасы
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Тобол 26 18 7 1 54:18 +36 61
2. Астана 26 17 6 3 53:25 +28 57
3. Кайрат 26 14 9 3 52:21 +31 51
4. Кызыл-Жар 26 11 6 9 32:24 +8 39
5. Ордабасы 26 10 8 8 36:35 +1 38
6. Шахтер Кр 26 9 6 11 25:34 -9 33
7. Актобе 26 9 6 11 35:40 -5 33
8. Каспий 26 8 8 10 35:35 0 32
9. Акжайык 26 9 5 12 25:31 -6 32
10. Тараз 26 7 8 11 27:34 -7 29
11. Атырау 26 7 7 12 25:40 -15 28
12. Туран 26 5 11 10 22:40 -18 26
13. Жетысу 26 5 4 17 23:47 -24 19
14. Кайсар 26 4 7 15 24:44 -20 19
...
  • Читайте нас: 