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БАТЭ - Витебск

28.11.2021, Воскресенье, 13:00 мск Белоруссия. Высшая лига, 30 тур БАТЭ - Витебск
Белоруссия. Высшая лига 2021
15 тур
4 июля, воскресенье 16:00 Витебск 0:0 БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига 2020
27 тур
24 октября, суббота 16:30 БАТЭ 3:1 Витебск
12 тур
7 июня, воскресенье 16:00 Витебск 2:2 БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига 2019
28 тур
10 ноября, воскресенье 17:30 Витебск 1:2 БАТЭ
13 тур
30 июня, воскресенье 20:45 БАТЭ 3:0 Витебск
Белоруссия. Высшая лига 2018
19 тур
25 августа, суббота 17:45 БАТЭ 1:1 Витебск
4 тур
23 апреля, понедельник 20:45 Витебск 0:1 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2017
25 тур
15 октября, воскресенье 18:00 БАТЭ 3:1 Витебск
10 тур
26 мая, пятница 20:00 Витебск 1:0 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2016
29 тур
19 ноября, суббота 14:00 Витебск 2:1 БАТЭ
14 тур
25 июня, суббота 21:00 БАТЭ 1:0 Витебск
Беларусь. Высшая лига 2015
23 тур
16 октября, пятница 19:00 Витебск 0:2 БАТЭ
10 тур
18 июня, четверг 20:00 БАТЭ 4:0 Витебск
Беларусь. Высшая лига 2011
30 тур
27 октября, четверг 19:00 БАТЭ 2:2 Витебск
19 тур
30 июля, суббота 00:00 Витебск 0:1 БАТЭ
8 тур
7 мая, суббота 17:00 БАТЭ 4:1 Витебск
Беларусь. Высшая лига 2010
23 тур
29 августа, воскресенье 21:30 Витебск 1:6 БАТЭ
18 тур
3 июля, суббота 20:00 БАТЭ 4:0 Витебск
7 тур
2 мая, воскресенье 19:00 Витебск 0:0 БАТЭ
Чемпионат Белоруссии 2009
20 тур
24 сентября, четверг 20:00 БАТЭ 3:1 Витебск
7 тур
10 мая, воскресенье 00:00 Витебск 0:2 БАТЭ
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Шахтер Сл 30 24 3 3 62:18 +44 75
2. БАТЭ 30 19 8 3 61:27 +34 65
3. Динамо Мн 30 19 5 6 55:20 +35 62
4. Гомель 30 17 8 5 57:23 +34 59
5. Рух 30 16 10 4 52:28 +24 58
6. Динамо-Брест 30 8 14 8 32:32 0 38
7. Витебск 30 9 10 11 37:41 -4 37
8. Торпедо-БелАЗ 30 10 6 14 38:43 -5 36
9. Слуцк 30 9 8 13 36:44 -8 35
10. Ислочь 30 9 7 14 38:47 -9 34
11. Неман 30 9 7 14 36:36 0 34
12. Минск 30 8 9 13 32:52 -20 33
13. Энергетик-БГУ 30 8 9 13 35:42 -7 33
14. Славия-Мозырь 30 8 8 14 42:50 -8 32
15. Сморгонь 30 4 9 17 26:66 -40 21
16. Спутник 30 2 1 27 12:82 -70 7
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