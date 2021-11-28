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Неман - Торпедо-БелАЗ

28.11.2021, Воскресенье, 13:00 мск Белоруссия. Высшая лига, 30 тур Неман - Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига 2021
15 тур
3 июля, суббота 20:45 Торпедо-БелАЗ 1:1 Неман
Белоруссия. Высшая лига 2020
25 тур
26 сентября, суббота 18:00 Торпедо-БелАЗ 0:1 Неман
10 тур
21 мая, четверг 19:00 Неман 3:1 Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига 2019
21 тур
14 сентября, суббота 16:00 Торпедо-БелАЗ 1:0 Неман
6 тур
4 мая, суббота 20:45 Неман 0:0 Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига 2018
24 тур
7 октября, воскресенье 16:30 Торпедо-БелАЗ 3:0 Неман
9 тур
28 мая, понедельник 20:45 Неман 1:0 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2017
23 тур
24 сентября, воскресенье 18:00 Неман 0:1 Торпедо-БелАЗ
8 тур
15 мая, понедельник 19:00 Торпедо-БелАЗ 1:1 Неман
Беларусь. Высшая лига 2016
25 тур
15 октября, суббота 17:00 Торпедо-БелАЗ 1:0 Неман
10 тур
4 июня, суббота 18:30 Неман 0:3 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2015
19 тур
13 сентября, воскресенье 19:30 Торпедо-БелАЗ 0:0 Неман
6 тур
16 мая, суббота 18:00 Неман 0:1 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2014
16 тур
5 июля, суббота 20:00 Торпедо-БелАЗ 1:0 Неман
5 тур
26 апреля, суббота 18:00 Неман 0:0 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2013, группа A
31 тур
24 ноября, воскресенье 14:00 Неман 3:0 Торпедо-БелАЗ
26 тур
5 октября, суббота 16:00 Торпедо-БелАЗ 0:0 Неман
Беларусь. Высшая лига 2013
21 тур
18 августа, воскресенье 19:15 Торпедо-БелАЗ 1:1 Неман
10 тур
24 мая, пятница 20:00 Неман 1:1 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2012
33 тур
25 ноября, воскресенье 14:00 Неман 2:1 Торпедо-БелАЗ
20 тур
12 августа, воскресенье 19:00 Торпедо-БелАЗ 1:5 Неман
9 тур
7 мая, понедельник 20:00 Неман 1:1 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2011
33 тур
27 ноября, воскресенье 15:00 Неман 0:0 Торпедо-БелАЗ
22 тур
20 августа, суббота 20:00 Неман 2:2 Торпедо-БелАЗ
11 тур
21 мая, суббота 18:00 Торпедо-БелАЗ 2:2 Неман
Беларусь. Высшая лига 2010
29 тур
23 октября, суббота 17:00 Неман 2:1 Торпедо-БелАЗ
17 тур
27 июня, воскресенье 19:00 Неман 0:0 Торпедо-БелАЗ
6 тур
28 апреля, среда 18:00 Торпедо-БелАЗ 2:0 Неман
Чемпионат Белоруссии 2009
26 тур
8 ноября, воскресенье 15:00 Неман 1:0 Торпедо-БелАЗ
13 тур
11 июля, суббота 00:00 Торпедо-БелАЗ 3:0 Неман
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Шахтер Сл 30 24 3 3 62:18 +44 75
2. БАТЭ 30 19 8 3 61:27 +34 65
3. Динамо Мн 30 19 5 6 55:20 +35 62
4. Гомель 30 17 8 5 57:23 +34 59
5. Рух 30 16 10 4 52:28 +24 58
6. Динамо-Брест 30 8 14 8 32:32 0 38
7. Витебск 30 9 10 11 37:41 -4 37
8. Торпедо-БелАЗ 30 10 6 14 38:43 -5 36
9. Слуцк 30 9 8 13 36:44 -8 35
10. Ислочь 30 9 7 14 38:47 -9 34
11. Неман 30 9 7 14 36:36 0 34
12. Минск 30 8 9 13 32:52 -20 33
13. Энергетик-БГУ 30 8 9 13 35:42 -7 33
14. Славия-Мозырь 30 8 8 14 42:50 -8 32
15. Сморгонь 30 4 9 17 26:66 -40 21
16. Спутник 30 2 1 27 12:82 -70 7
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