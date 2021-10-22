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Неман - БАТЭ

22.10.2021, Пятница, 20:00 мск Белоруссия. Высшая лига, 27 тур Неман - БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига 2021
12 тур
12 июня, суббота 18:45 БАТЭ 3:0 Неман
Белоруссия. Высшая лига 2020
22 тур
23 августа, воскресенье 20:00 Неман 0:2 БАТЭ
7 тур
3 мая, воскресенье 18:00 БАТЭ 3:1 Неман
Белоруссия. Высшая лига 2019
23 тур
28 сентября, суббота 20:45 БАТЭ 1:0 Неман
8 тур
17 мая, пятница 18:45 Неман 0:1 БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига 2018
27 тур
4 ноября, воскресенье 18:00 БАТЭ 1:0 Неман
12 тур
17 июня, воскресенье 20:45 Неман 2:3 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2017
29 тур
18 ноября, суббота 14:00 БАТЭ 3:1 Неман
14 тур
25 июня, воскресенье 20:00 Неман 0:1 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2016
22 тур
17 сентября, суббота 19:00 БАТЭ 4:0 Неман
7 тур
12 мая, четверг 20:30 Неман 0:1 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2015
17 тур
22 августа, суббота 19:30 БАТЭ 7:1 Неман
4 тур
4 мая, понедельник 19:00 Неман 0:1 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2014
22 тур
31 августа, воскресенье 18:00 Неман 1:2 БАТЭ
11 тур
7 июня, суббота 20:00 БАТЭ 0:0 Неман
Беларусь. Высшая лига 2013, группа A
28 тур
27 октября, воскресенье 16:00 Неман 1:0 БАТЭ
23 тур
15 сентября, воскресенье 18:00 БАТЭ 1:0 Неман
Беларусь. Высшая лига 2013
15 тур
30 июня, воскресенье 18:00 БАТЭ 2:0 Неман
4 тур
17 апреля, среда 20:00 Неман 2:1 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2012
26 тур
28 сентября, пятница 19:00 БАТЭ 5:1 Неман
16 тур
27 июня, среда 20:00 Неман 1:2 БАТЭ
5 тур
14 апреля, суббота 19:00 БАТЭ 2:0 Неман
Беларусь. Высшая лига 2011
31 тур
6 ноября, воскресенье 18:00 Неман 0:1 БАТЭ
12 тур
25 мая, среда 00:00 Неман 0:3 БАТЭ
1 тур
2 апреля, суббота 18:00 БАТЭ 1:1 Неман
Беларусь. Высшая лига 2010
27 тур
3 октября, воскресенье 20:00 Неман 1:1 БАТЭ
15 тур
19 июня, суббота 20:00 Неман 0:5 БАТЭ
4 тур
18 апреля, воскресенье 19:00 БАТЭ 0:0 Неман
Чемпионат Белоруссии 2009
19 тур
20 сентября, воскресенье 17:00 Неман 1:2 БАТЭ
6 тур
6 мая, среда 00:00 БАТЭ 6:0 Неман
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Шахтер Сл 30 24 3 3 62:18 +44 75
2. БАТЭ 30 19 8 3 61:27 +34 65
3. Динамо Мн 30 19 5 6 55:20 +35 62
4. Гомель 30 17 8 5 57:23 +34 59
5. Рух 30 16 10 4 52:28 +24 58
6. Динамо-Брест 30 8 14 8 32:32 0 38
7. Витебск 30 9 10 11 37:41 -4 37
8. Торпедо-БелАЗ 30 10 6 14 38:43 -5 36
9. Слуцк 30 9 8 13 36:44 -8 35
10. Ислочь 30 9 7 14 38:47 -9 34
11. Неман 30 9 7 14 36:36 0 34
12. Минск 30 8 9 13 32:52 -20 33
13. Энергетик-БГУ 30 8 9 13 35:42 -7 33
14. Славия-Мозырь 30 8 8 14 42:50 -8 32
15. Сморгонь 30 4 9 17 26:66 -40 21
16. Спутник 30 2 1 27 12:82 -70 7
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