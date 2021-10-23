Слуцк - Сморгонь

|12 тур
|12 июня, суббота
|14:45
|Сморгонь
|1:1
|Слуцк
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Шахтер Сл
|30
|24
|3
|3
|62:18
|+44
|75
|2.
|БАТЭ
|30
|19
|8
|3
|61:27
|+34
|65
|3.
|Динамо Мн
|30
|19
|5
|6
|55:20
|+35
|62
|4.
|Гомель
|30
|17
|8
|5
|57:23
|+34
|59
|5.
|Рух
|30
|16
|10
|4
|52:28
|+24
|58
|6.
|Динамо-Брест
|30
|8
|14
|8
|32:32
|0
|38
|7.
|Витебск
|30
|9
|10
|11
|37:41
|-4
|37
|8.
|Торпедо-БелАЗ
|30
|10
|6
|14
|38:43
|-5
|36
|9.
|Слуцк
|30
|9
|8
|13
|36:44
|-8
|35
|10.
|Ислочь
|30
|9
|7
|14
|38:47
|-9
|34
|11.
|Неман
|30
|9
|7
|14
|36:36
|0
|34
|12.
|Минск
|30
|8
|9
|13
|32:52
|-20
|33
|13.
|Энергетик-БГУ
|30
|8
|9
|13
|35:42
|-7
|33
|14.
|Славия-Мозырь
|30
|8
|8
|14
|42:50
|-8
|32
|15.
|Сморгонь
|30
|4
|9
|17
|26:66
|-40
|21
|16.
|Спутник
|30
|2
|1
|27
|12:82
|-70
|7