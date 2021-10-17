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Минск - Гомель

17.10.2021, Воскресенье, 13:00 мск Белоруссия. Высшая лига, 26 тур Минск - Гомель
Белоруссия. Высшая лига 2021
11 тур
30 мая, воскресенье 14:00 Гомель 5:0 Минск
Белоруссия. Высшая лига 2019
28 тур
9 ноября, суббота 18:00 Гомель 1:0 Минск
13 тур
29 июня, суббота 17:00 Минск 3:2 Гомель
Белоруссия. Высшая лига 2018
28 тур
10 ноября, суббота 16:00 Гомель 0:2 Минск
13 тур
23 июня, суббота 18:45 Минск 0:2 Гомель
Беларусь. Высшая лига 2017
29 тур
18 ноября, суббота 14:00 Минск 0:2 Гомель
14 тур
24 июня, суббота 19:00 Гомель 2:1 Минск
Беларусь. Высшая лига 2015
19 тур
14 сентября, понедельник 19:30 Минск 1:0 Гомель
6 тур
17 мая, воскресенье 18:30 Гомель 3:0 Минск
Беларусь. Высшая лига 2014
21 тур
17 августа, воскресенье 21:00 Гомель 1:0 Минск
10 тур
31 мая, суббота 18:00 Минск 1:2 Гомель
Беларусь. Высшая лига 2013
22 тур
1 сентября, воскресенье 18:00 Минск 0:0 Гомель
11 тур
31 мая, пятница 20:30 Гомель 2:0 Минск
Беларусь. Высшая лига 2012
26 тур
29 сентября, суббота 21:15 Минск 1:1 Гомель
18 тур
8 июля, воскресенье 18:00 Гомель 2:2 Минск
7 тур
29 апреля, воскресенье 19:00 Минск 1:2 Гомель
Беларусь. Высшая лига 2011
26 тур
25 сентября, воскресенье 18:00 Гомель 1:0 Минск
20 тур
8 августа, понедельник 17:00 Гомель 2:1 Минск
9 тур
11 мая, среда 00:00 Минск 2:1 Гомель
Чемпионат Белоруссии 2009
23 тур
17 октября, суббота 16:00 Гомель 1:3 Минск
10 тур
30 мая, суббота 00:00 Минск 1:0 Гомель
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Шахтер Сл 30 24 3 3 62:18 +44 75
2. БАТЭ 30 19 8 3 61:27 +34 65
3. Динамо Мн 30 19 5 6 55:20 +35 62
4. Гомель 30 17 8 5 57:23 +34 59
5. Рух 30 16 10 4 52:28 +24 58
6. Динамо-Брест 30 8 14 8 32:32 0 38
7. Витебск 30 9 10 11 37:41 -4 37
8. Торпедо-БелАЗ 30 10 6 14 38:43 -5 36
9. Слуцк 30 9 8 13 36:44 -8 35
10. Ислочь 30 9 7 14 38:47 -9 34
11. Неман 30 9 7 14 36:36 0 34
12. Минск 30 8 9 13 32:52 -20 33
13. Энергетик-БГУ 30 8 9 13 35:42 -7 33
14. Славия-Мозырь 30 8 8 14 42:50 -8 32
15. Сморгонь 30 4 9 17 26:66 -40 21
16. Спутник 30 2 1 27 12:82 -70 7
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