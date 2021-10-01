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Динамо - Шахтер

01.10.2021, Пятница, 19:30 мск Белоруссия. Высшая лига, 25 тур Динамо - Шахтер
Белоруссия. Высшая лига 2021
10 тур
21 мая, пятница 18:15 Шахтер 1:0 Динамо
Белоруссия. Высшая лига 2020
26 тур
18 октября, воскресенье 18:00 Шахтер 0:1 Динамо
11 тур
30 мая, суббота 19:00 Динамо 0:1 Шахтер
Белоруссия. Высшая лига 2019
23 тур
29 сентября, воскресенье 19:00 Динамо 1:1 Шахтер
8 тур
18 мая, суббота 19:30 Шахтер 3:0 Динамо
Белоруссия. Высшая лига 2018
21 тур
15 сентября, суббота 18:30 Шахтер 0:0 Динамо
6 тур
6 мая, воскресенье 15:30 Динамо 0:0 Шахтер
Беларусь. Высшая лига 2017
25 тур
14 октября, суббота 17:00 Шахтер 0:1 Динамо
10 тур
24 мая, среда 18:15 Динамо 2:2 Шахтер
Беларусь. Высшая лига 2016
18 тур
13 августа, суббота 17:00 Динамо 1:3 Шахтер
3 тур
16 апреля, суббота 20:00 Шахтер 0:0 Динамо
Беларусь. Высшая лига 2015
16 тур
15 августа, суббота 18:00 Динамо 1:0 Шахтер
3 тур
25 апреля, суббота 16:30 Шахтер 0:0 Динамо
Беларусь. Высшая лига 2014, группа A
28 тур
27 октября, понедельник 17:30 Шахтер 1:2 Динамо
23 тур
14 сентября, воскресенье 16:00 Динамо 1:4 Шахтер
Беларусь. Высшая лига 2014
14 тур
22 июня, воскресенье 18:00 Динамо 3:0 Шахтер
3 тур
11 апреля, пятница 20:00 Шахтер 0:0 Динамо
Беларусь. Высшая лига 2013, группа A
30 тур
9 ноября, суббота 18:00 Шахтер 0:0 Динамо
25 тур
29 сентября, воскресенье 15:00 Динамо 1:0 Шахтер
Беларусь. Высшая лига 2013
16 тур
8 июля, понедельник 20:00 Динамо 1:1 Шахтер
5 тур
21 апреля, воскресенье 18:00 Шахтер 1:1 Динамо
Беларусь. Высшая лига 2012
30 тур
4 ноября, воскресенье 17:00 Шахтер 1:1 Динамо
20 тур
12 августа, воскресенье 18:00 Шахтер 1:0 Динамо
9 тур
7 мая, понедельник 18:00 Динамо 1:2 Шахтер
Беларусь. Высшая лига 2011
29 тур
23 октября, воскресенье 15:00 Динамо 3:2 Шахтер
21 тур
15 августа, понедельник 20:00 Шахтер 1:3 Динамо
10 тур
15 мая, воскресенье 19:00 Динамо 0:2 Шахтер
Беларусь. Высшая лига 2010
25 тур
19 сентября, воскресенье 18:00 Шахтер 3:0 Динамо
19 тур
25 июля, воскресенье 19:00 Динамо 0:1 Шахтер
8 тур
7 мая, пятница 20:00 Шахтер 2:4 Динамо
Чемпионат Белоруссии 2009
22 тур
4 октября, воскресенье 15:00 Динамо 0:1 Шахтер
9 тур
23 мая, суббота 00:00 Шахтер 1:1 Динамо
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Шахтер Сл 30 24 3 3 62:18 +44 75
2. БАТЭ 30 19 8 3 61:27 +34 65
3. Динамо Мн 30 19 5 6 55:20 +35 62
4. Гомель 30 17 8 5 57:23 +34 59
5. Рух 30 16 10 4 52:28 +24 58
6. Динамо-Брест 30 8 14 8 32:32 0 38
7. Витебск 30 9 10 11 37:41 -4 37
8. Торпедо-БелАЗ 30 10 6 14 38:43 -5 36
9. Слуцк 30 9 8 13 36:44 -8 35
10. Ислочь 30 9 7 14 38:47 -9 34
11. Неман 30 9 7 14 36:36 0 34
12. Минск 30 8 9 13 32:52 -20 33
13. Энергетик-БГУ 30 8 9 13 35:42 -7 33
14. Славия-Мозырь 30 8 8 14 42:50 -8 32
15. Сморгонь 30 4 9 17 26:66 -40 21
16. Спутник 30 2 1 27 12:82 -70 7
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