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Витебск - Ислочь

02.10.2021, Суббота, 16:00 мск Белоруссия. Высшая лига, 25 тур Витебск - Ислочь
Белоруссия. Высшая лига 2021
10 тур
19 мая, среда 18:30 Ислочь 0:1 Витебск
Белоруссия. Высшая лига 2020
21 тур
7 августа, пятница 18:00 Витебск 2:3 Ислочь
6 тур
26 апреля, воскресенье 18:00 Ислочь 2:0 Витебск
Белоруссия. Высшая лига 2019
23 тур
29 сентября, воскресенье 17:00 Витебск 2:0 Ислочь
8 тур
18 мая, суббота 16:00 Ислочь 3:0 Витебск
Белоруссия. Высшая лига 2018
28 тур
10 ноября, суббота 14:00 Ислочь 0:1 Витебск
13 тур
25 июня, понедельник 19:00 Витебск 2:0 Ислочь
Беларусь. Высшая лига 2017
28 тур
3 ноября, пятница 18:00 Витебск 0:2 Ислочь
13 тур
21 июня, среда 19:30 Ислочь 0:1 Витебск
Беларусь. Высшая лига 2016
19 тур
21 августа, воскресенье 17:00 Ислочь 0:0 Витебск
4 тур
23 апреля, суббота 15:00 Витебск 1:2 Ислочь
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Шахтер Сл 30 24 3 3 62:18 +44 75
2. БАТЭ 30 19 8 3 61:27 +34 65
3. Динамо Мн 30 19 5 6 55:20 +35 62
4. Гомель 30 17 8 5 57:23 +34 59
5. Рух 30 16 10 4 52:28 +24 58
6. Динамо-Брест 30 8 14 8 32:32 0 38
7. Витебск 30 9 10 11 37:41 -4 37
8. Торпедо-БелАЗ 30 10 6 14 38:43 -5 36
9. Слуцк 30 9 8 13 36:44 -8 35
10. Ислочь 30 9 7 14 38:47 -9 34
11. Неман 30 9 7 14 36:36 0 34
12. Минск 30 8 9 13 32:52 -20 33
13. Энергетик-БГУ 30 8 9 13 35:42 -7 33
14. Славия-Мозырь 30 8 8 14 42:50 -8 32
15. Сморгонь 30 4 9 17 26:66 -40 21
16. Спутник 30 2 1 27 12:82 -70 7
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