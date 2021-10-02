Введите ваш ник на сайте

Гомель - Славия-Мозырь

02.10.2021, Суббота, 20:00 мск Белоруссия. Высшая лига, 25 тур Гомель - Славия-Мозырь
Белоруссия. Высшая лига 2021
10 тур
21 мая, пятница 20:10 Славия-Мозырь 2:4 Гомель
Белоруссия. Высшая лига 2019
27 тур
4 ноября, понедельник 14:30 Славия-Мозырь 3:2 Гомель
12 тур
23 июня, воскресенье 20:45 Гомель 2:2 Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига 2017
18 тур
13 августа, воскресенье 18:00 Славия-Мозырь 1:1 Гомель
3 тур
15 апреля, суббота 18:00 Гомель 2:0 Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига 2015
25 тур
31 октября, суббота 14:00 Славия-Мозырь 3:1 Гомель
12 тур
28 июня, воскресенье 19:30 Гомель 0:2 Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига 2013
18 тур
21 июля, воскресенье 19:00 Славия-Мозырь 1:2 Гомель
7 тур
5 мая, воскресенье 18:00 Гомель 2:1 Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига 2012
27 тур
7 октября, воскресенье 18:00 Гомель 4:1 Славия-Мозырь
17 тур
8 сентября, суббота 18:00 Славия-Мозырь 0:2 Гомель
6 тур
21 апреля, суббота 18:00 Гомель 3:0 Славия-Мозырь
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Шахтер Сл 30 24 3 3 62:18 +44 75
2. БАТЭ 30 19 8 3 61:27 +34 65
3. Динамо Мн 30 19 5 6 55:20 +35 62
4. Гомель 30 17 8 5 57:23 +34 59
5. Рух 30 16 10 4 52:28 +24 58
6. Динамо-Брест 30 8 14 8 32:32 0 38
7. Витебск 30 9 10 11 37:41 -4 37
8. Торпедо-БелАЗ 30 10 6 14 38:43 -5 36
9. Слуцк 30 9 8 13 36:44 -8 35
10. Ислочь 30 9 7 14 38:47 -9 34
11. Неман 30 9 7 14 36:36 0 34
12. Минск 30 8 9 13 32:52 -20 33
13. Энергетик-БГУ 30 8 9 13 35:42 -7 33
14. Славия-Мозырь 30 8 8 14 42:50 -8 32
15. Сморгонь 30 4 9 17 26:66 -40 21
16. Спутник 30 2 1 27 12:82 -70 7
...
  • Читайте нас: 