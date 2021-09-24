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Гомель - Динамо-Брест

24.09.2021, Пятница, 20:00 мск Белоруссия. Высшая лига, 24 тур Гомель - Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига 2021
9 тур
16 мая, воскресенье 20:30 Динамо-Брест 1:0 Гомель
Белоруссия. Высшая лига 2019
26 тур
26 октября, суббота 17:00 Гомель 1:2 Динамо-Брест
11 тур
16 июня, воскресенье 20:45 Динамо-Брест 3:0 Гомель
Белоруссия. Высшая лига 2018
29 тур
24 ноября, суббота 14:00 Динамо-Брест 0:0 Гомель
14 тур
29 июня, пятница 20:45 Гомель 0:6 Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига 2017
30 тур
26 ноября, воскресенье 14:00 Гомель 0:1 Динамо-Брест
15 тур
1 июля, суббота 18:30 Динамо-Брест 3:0 Гомель
Беларусь. Высшая лига 2015
23 тур
19 октября, понедельник 18:00 Динамо-Брест 0:4 Гомель
10 тур
17 июня, среда 18:30 Гомель 2:0 Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига 2014
13 тур
16 июня, понедельник 20:00 Гомель 6:3 Динамо-Брест
2 тур
6 апреля, воскресенье 18:00 Динамо-Брест 2:0 Гомель
Беларусь. Высшая лига 2013
15 тур
30 июня, воскресенье 19:00 Гомель 2:0 Динамо-Брест
4 тур
17 апреля, среда 19:00 Динамо-Брест 1:1 Гомель
Беларусь. Высшая лига 2012
20 тур
1 ноября, четверг 18:00 Гомель 2:0 Динамо-Брест
24 тур
15 сентября, суббота 18:00 Динамо-Брест 2:1 Гомель
9 тур
7 мая, понедельник 20:00 Динамо-Брест 0:1 Гомель
Беларусь. Высшая лига 2011
31 тур
5 ноября, суббота 15:00 Динамо-Брест 0:2 Гомель
15 тур
26 июня, воскресенье 00:00 Динамо-Брест 1:2 Гомель
4 тур
15 апреля, пятница 19:00 Гомель 2:0 Динамо-Брест
Чемпионат Белоруссии 2009
21 тур
27 сентября, воскресенье 18:00 Гомель 3:1 Динамо-Брест
8 тур
17 мая, воскресенье 00:00 Динамо-Брест 3:1 Гомель
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Шахтер Сл 30 24 3 3 62:18 +44 75
2. БАТЭ 30 19 8 3 61:27 +34 65
3. Динамо Мн 30 19 5 6 55:20 +35 62
4. Гомель 30 17 8 5 57:23 +34 59
5. Рух 30 16 10 4 52:28 +24 58
6. Динамо-Брест 30 8 14 8 32:32 0 38
7. Витебск 30 9 10 11 37:41 -4 37
8. Торпедо-БелАЗ 30 10 6 14 38:43 -5 36
9. Слуцк 30 9 8 13 36:44 -8 35
10. Ислочь 30 9 7 14 38:47 -9 34
11. Неман 30 9 7 14 36:36 0 34
12. Минск 30 8 9 13 32:52 -20 33
13. Энергетик-БГУ 30 8 9 13 35:42 -7 33
14. Славия-Мозырь 30 8 8 14 42:50 -8 32
15. Сморгонь 30 4 9 17 26:66 -40 21
16. Спутник 30 2 1 27 12:82 -70 7
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