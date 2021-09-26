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Шахтер - Неман

26.09.2021, Воскресенье, 20:30 мск Белоруссия. Высшая лига, 24 тур Шахтер - Неман
Белоруссия. Высшая лига 2021
9 тур
15 мая, суббота 14:30 Неман 1:2 Шахтер
Белоруссия. Высшая лига 2020
18 тур
19 июля, воскресенье 18:45 Неман 0:0 Шахтер
3 тур
4 апреля, суббота 15:30 Шахтер 0:0 Неман
Белоруссия. Высшая лига 2019
17 тур
12 августа, понедельник 18:45 Шахтер 6:0 Неман
2 тур
6 апреля, суббота 18:00 Неман 0:3 Шахтер
Белоруссия. Высшая лига 2018
25 тур
20 октября, суббота 19:00 Шахтер 1:0 Неман
10 тур
1 июня, пятница 20:45 Неман 0:1 Шахтер
Беларусь. Высшая лига 2017
30 тур
26 ноября, воскресенье 14:00 Неман 3:1 Шахтер
15 тур
3 июля, понедельник 19:00 Шахтер 0:0 Неман
Беларусь. Высшая лига 2016
27 тур
29 октября, суббота 17:00 Шахтер 1:0 Неман
12 тур
16 июня, четверг 21:00 Неман 0:1 Шахтер
Беларусь. Высшая лига 2015
18 тур
30 августа, воскресенье 19:30 Неман 0:1 Шахтер
5 тур
10 мая, воскресенье 17:30 Шахтер 3:0 Неман
Беларусь. Высшая лига 2014
17 тур
11 июля, пятница 21:00 Шахтер 1:0 Неман
6 тур
7 мая, среда 20:00 Неман 3:0 Шахтер
Беларусь. Высшая лига 2013, группа A
32 тур
1 декабря, воскресенье 14:00 Шахтер 1:1 Неман
27 тур
20 октября, воскресенье 17:00 Неман 2:1 Шахтер
Беларусь. Высшая лига 2013
19 тур
4 августа, воскресенье 18:00 Шахтер 2:0 Неман
8 тур
11 мая, суббота 18:00 Неман 0:1 Шахтер
Беларусь. Высшая лига 2012
31 тур
11 ноября, воскресенье 15:00 Неман 0:4 Шахтер
19 тур
13 июля, пятница 20:00 Неман 1:1 Шахтер
8 тур
3 мая, четверг 20:00 Шахтер 1:1 Неман
Беларусь. Высшая лига 2011
26 тур
25 сентября, воскресенье 18:00 Шахтер 0:0 Неман
13 тур
12 июня, воскресенье 00:00 Шахтер 5:0 Неман
2 тур
6 апреля, среда 19:00 Неман 0:1 Шахтер
Беларусь. Высшая лига 2010
32 тур
13 ноября, суббота 18:00 Шахтер 0:1 Неман
20 тур
1 августа, воскресенье 20:00 Шахтер 4:1 Неман
9 тур
11 мая, вторник 19:00 Неман 0:0 Шахтер
Чемпионат Белоруссии 2009
24 тур
24 октября, суббота 16:00 Неман 2:1 Шахтер
11 тур
28 июня, воскресенье 00:00 Шахтер 2:0 Неман
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Шахтер Сл 30 24 3 3 62:18 +44 75
2. БАТЭ 30 19 8 3 61:27 +34 65
3. Динамо Мн 30 19 5 6 55:20 +35 62
4. Гомель 30 17 8 5 57:23 +34 59
5. Рух 30 16 10 4 52:28 +24 58
6. Динамо-Брест 30 8 14 8 32:32 0 38
7. Витебск 30 9 10 11 37:41 -4 37
8. Торпедо-БелАЗ 30 10 6 14 38:43 -5 36
9. Слуцк 30 9 8 13 36:44 -8 35
10. Ислочь 30 9 7 14 38:47 -9 34
11. Неман 30 9 7 14 36:36 0 34
12. Минск 30 8 9 13 32:52 -20 33
13. Энергетик-БГУ 30 8 9 13 35:42 -7 33
14. Славия-Мозырь 30 8 8 14 42:50 -8 32
15. Сморгонь 30 4 9 17 26:66 -40 21
16. Спутник 30 2 1 27 12:82 -70 7
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