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Спутник - Рух

17.09.2021, Пятница, 00:00 мск Речица, стадион Центральный Белоруссия. Высшая лига, 23 тур Спутник - Рух
Белоруссия. Высшая лига 2021
8 тур
8 мая, суббота 14:30 Рух 2:0 Спутник
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Шахтер Сл 30 24 3 3 62:18 +44 75
2. БАТЭ 30 19 8 3 61:27 +34 65
3. Динамо Мн 30 19 5 6 55:20 +35 62
4. Гомель 30 17 8 5 57:23 +34 59
5. Рух 30 16 10 4 52:28 +24 58
6. Динамо-Брест 30 8 14 8 32:32 0 38
7. Витебск 30 9 10 11 37:41 -4 37
8. Торпедо-БелАЗ 30 10 6 14 38:43 -5 36
9. Слуцк 30 9 8 13 36:44 -8 35
10. Ислочь 30 9 7 14 38:47 -9 34
11. Неман 30 9 7 14 36:36 0 34
12. Минск 30 8 9 13 32:52 -20 33
13. Энергетик-БГУ 30 8 9 13 35:42 -7 33
14. Славия-Мозырь 30 8 8 14 42:50 -8 32
15. Сморгонь 30 4 9 17 26:66 -40 21
16. Спутник 30 2 1 27 12:82 -70 7
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