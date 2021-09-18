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БАТЭ - Шахтер

18.09.2021, Суббота, 19:00 мск Белоруссия. Высшая лига, 23 тур БАТЭ - Шахтер
Белоруссия. Высшая лига 2021
8 тур
9 мая, воскресенье 20:30 Шахтер 1:0 БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига 2020
28 тур
7 ноября, суббота 19:00 Шахтер 1:1 БАТЭ
13 тур
14 июня, воскресенье 21:00 БАТЭ 2:2 Шахтер
Белоруссия. Высшая лига 2019
26 тур
27 октября, воскресенье 19:00 Шахтер 2:2 БАТЭ
11 тур
16 июня, воскресенье 17:00 БАТЭ 3:1 Шахтер
Белоруссия. Высшая лига 2018
28 тур
21 ноября, среда 18:00 Шахтер 3:0 БАТЭ
13 тур
24 июня, воскресенье 18:45 БАТЭ 0:0 Шахтер
Беларусь. Высшая лига 2017
20 тур
27 августа, воскресенье 19:00 Шахтер 0:4 БАТЭ
5 тур
30 апреля, воскресенье 18:30 БАТЭ 1:0 Шахтер
Беларусь. Высшая лига 2016
17 тур
8 августа, понедельник 19:30 Шахтер 0:2 БАТЭ
2 тур
11 апреля, понедельник 19:00 БАТЭ 2:0 Шахтер
Беларусь. Высшая лига 2015
19 тур
12 сентября, суббота 18:30 БАТЭ 1:1 Шахтер
6 тур
16 мая, суббота 17:00 Шахтер 0:0 БАТЭ
Суперкубок Беларуси 2015

14 марта, суббота 15:00 Шахтер 0:0
(0:3)п		 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2014, группа A
32 тур
30 ноября, воскресенье 14:00 БАТЭ 1:1 Шахтер
27 тур
16 октября, четверг 20:00 Шахтер 1:4 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2014
12 тур
12 июня, четверг 20:00 БАТЭ 0:0 Шахтер
1 тур
29 марта, суббота 14:30 Шахтер 2:0 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2013, группа A
29 тур
3 ноября, воскресенье 19:00 БАТЭ 2:2 Шахтер
24 тур
21 сентября, суббота 19:00 Шахтер 0:3 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2013
20 тур
11 августа, воскресенье 18:00 БАТЭ 4:0 Шахтер
9 тур
17 мая, пятница 20:00 Шахтер 0:0 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2012
33 тур
25 ноября, воскресенье 14:00 БАТЭ 2:1 Шахтер
18 тур
7 июля, суббота 18:00 Шахтер 1:1 БАТЭ
7 тур
28 апреля, суббота 20:00 БАТЭ 1:0 Шахтер
Беларусь. Высшая лига 2011
24 тур
9 сентября, пятница 21:00 Шахтер 0:0 БАТЭ
18 тур
29 июня, среда 00:00 БАТЭ 2:2 Шахтер
7 тур
30 апреля, суббота 18:00 Шахтер 0:2 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2010
33 тур
21 ноября, воскресенье 15:00 БАТЭ 1:2 Шахтер
21 тур
14 августа, суббота 21:30 БАТЭ 2:0 Шахтер
10 тур
15 мая, суббота 18:00 Шахтер 0:0 БАТЭ
Чемпионат Белоруссии 2009
23 тур
18 октября, воскресенье 16:00 Шахтер 0:1 БАТЭ
10 тур
27 мая, среда 00:00 БАТЭ 2:3 Шахтер
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Шахтер Сл 30 24 3 3 62:18 +44 75
2. БАТЭ 30 19 8 3 61:27 +34 65
3. Динамо Мн 30 19 5 6 55:20 +35 62
4. Гомель 30 17 8 5 57:23 +34 59
5. Рух 30 16 10 4 52:28 +24 58
6. Динамо-Брест 30 8 14 8 32:32 0 38
7. Витебск 30 9 10 11 37:41 -4 37
8. Торпедо-БелАЗ 30 10 6 14 38:43 -5 36
9. Слуцк 30 9 8 13 36:44 -8 35
10. Ислочь 30 9 7 14 38:47 -9 34
11. Неман 30 9 7 14 36:36 0 34
12. Минск 30 8 9 13 32:52 -20 33
13. Энергетик-БГУ 30 8 9 13 35:42 -7 33
14. Славия-Мозырь 30 8 8 14 42:50 -8 32
15. Сморгонь 30 4 9 17 26:66 -40 21
16. Спутник 30 2 1 27 12:82 -70 7
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