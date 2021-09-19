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Витебск - Минск

19.09.2021, Воскресенье, 18:00 мск Белоруссия. Высшая лига, 23 тур Витебск - Минск
Белоруссия. Высшая лига 2021
8 тур
8 мая, суббота 18:30 Минск 3:3 Витебск
Белоруссия. Высшая лига 2020
29 тур
22 ноября, воскресенье 14:00 Минск 2:2 Витебск
14 тур
21 июня, воскресенье 18:00 Витебск 1:0 Минск
Белоруссия. Высшая лига 2019
16 тур
21 июля, воскресенье 20:45 Витебск 1:1 Минск
1 тур
29 марта, пятница 18:45 Минск 0:0 Витебск
Белоруссия. Высшая лига 2018
21 тур
15 сентября, суббота 14:30 Минск 1:3 Витебск
6 тур
5 мая, суббота 15:30 Витебск 1:0 Минск
Беларусь. Высшая лига 2017
23 тур
24 сентября, воскресенье 16:00 Минск 0:0 Витебск
8 тур
14 мая, воскресенье 19:00 Витебск 3:0 Минск
Беларусь. Высшая лига 2016
16 тур
31 июля, воскресенье 18:00 Витебск 0:0 Минск
1 тур
2 апреля, суббота 19:00 Минск 1:0 Витебск
Беларусь. Высшая лига 2015
26 тур
8 ноября, воскресенье 14:00 Минск 3:2 Витебск
13 тур
4 июля, суббота 19:30 Витебск 0:4 Минск
Беларусь. Высшая лига 2011
29 тур
23 октября, воскресенье 16:00 Витебск 1:0 Минск
17 тур
9 июля, суббота 00:00 Витебск 1:0 Минск
6 тур
23 апреля, суббота 17:00 Минск 1:3 Витебск
Беларусь. Высшая лига 2010
32 тур
13 ноября, суббота 18:00 Витебск 1:3 Минск
22 тур
22 августа, воскресенье 19:30 Минск 5:1 Витебск
11 тур
21 мая, пятница 15:00 Витебск 0:3 Минск
Чемпионат Белоруссии 2009
17 тур
30 августа, воскресенье 19:30 Витебск 1:0 Минск
4 тур
26 апреля, воскресенье 00:00 Минск 0:1 Витебск
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Шахтер Сл 30 24 3 3 62:18 +44 75
2. БАТЭ 30 19 8 3 61:27 +34 65
3. Динамо Мн 30 19 5 6 55:20 +35 62
4. Гомель 30 17 8 5 57:23 +34 59
5. Рух 30 16 10 4 52:28 +24 58
6. Динамо-Брест 30 8 14 8 32:32 0 38
7. Витебск 30 9 10 11 37:41 -4 37
8. Торпедо-БелАЗ 30 10 6 14 38:43 -5 36
9. Слуцк 30 9 8 13 36:44 -8 35
10. Ислочь 30 9 7 14 38:47 -9 34
11. Неман 30 9 7 14 36:36 0 34
12. Минск 30 8 9 13 32:52 -20 33
13. Энергетик-БГУ 30 8 9 13 35:42 -7 33
14. Славия-Мозырь 30 8 8 14 42:50 -8 32
15. Сморгонь 30 4 9 17 26:66 -40 21
16. Спутник 30 2 1 27 12:82 -70 7
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