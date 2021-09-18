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Слуцк - Гомель

18.09.2021, Суббота, 15:00 мск Белоруссия. Высшая лига, 23 тур Слуцк - Гомель
Белоруссия. Высшая лига 2021
8 тур
7 мая, пятница 20:00 Гомель 4:1 Слуцк
Белоруссия. Высшая лига 2019
17 тур
10 августа, суббота 17:00 Гомель 3:4 Слуцк
2 тур
6 апреля, суббота 16:00 Слуцк 0:6 Гомель
Белоруссия. Высшая лига 2018
16 тур
13 июля, пятница 18:45 Слуцк 0:1 Гомель
1 тур
31 марта, суббота 15:00 Гомель 0:0 Слуцк
Беларусь. Высшая лига 2017
20 тур
26 августа, суббота 16:00 Слуцк 1:0 Гомель
5 тур
30 апреля, воскресенье 19:30 Гомель 0:1 Слуцк
Беларусь. Высшая лига 2015
24 тур
25 октября, воскресенье 15:00 Гомель 1:3 Слуцк
11 тур
21 июня, воскресенье 18:00 Слуцк 0:0 Гомель
Беларусь. Высшая лига 2014
15 тур
30 июня, понедельник 19:00 Слуцк 0:0 Гомель
4 тур
19 апреля, суббота 18:00 Гомель 1:0 Слуцк
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Шахтер Сл 30 24 3 3 62:18 +44 75
2. БАТЭ 30 19 8 3 61:27 +34 65
3. Динамо Мн 30 19 5 6 55:20 +35 62
4. Гомель 30 17 8 5 57:23 +34 59
5. Рух 30 16 10 4 52:28 +24 58
6. Динамо-Брест 30 8 14 8 32:32 0 38
7. Витебск 30 9 10 11 37:41 -4 37
8. Торпедо-БелАЗ 30 10 6 14 38:43 -5 36
9. Слуцк 30 9 8 13 36:44 -8 35
10. Ислочь 30 9 7 14 38:47 -9 34
11. Неман 30 9 7 14 36:36 0 34
12. Минск 30 8 9 13 32:52 -20 33
13. Энергетик-БГУ 30 8 9 13 35:42 -7 33
14. Славия-Мозырь 30 8 8 14 42:50 -8 32
15. Сморгонь 30 4 9 17 26:66 -40 21
16. Спутник 30 2 1 27 12:82 -70 7
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