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Динамо-Брест - Слуцк

11.09.2021, Суббота, 18:50 мск Белоруссия. Высшая лига, 22 тур Динамо-Брест - Слуцк
Белоруссия. Высшая лига 2021
7 тур
29 апреля, четверг 18:00 Слуцк 1:1 Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига 2020
17 тур
22 октября, четверг 17:00 Динамо-Брест 3:1 Слуцк
2 тур
28 марта, суббота 13:00 Слуцк 0:1 Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига 2019
25 тур
20 октября, воскресенье 19:00 Динамо-Брест 3:2 Слуцк
10 тур
2 июня, воскресенье 18:00 Слуцк 1:3 Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига 2018
23 тур
30 сентября, воскресенье 15:00 Динамо-Брест 4:0 Слуцк
8 тур
23 мая, среда 17:15 Слуцк 1:1 Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига 2017
22 тур
17 сентября, воскресенье 16:00 Слуцк 1:0 Динамо-Брест
7 тур
10 мая, среда 19:00 Динамо-Брест 0:0 Слуцк
Беларусь. Высшая лига 2016
26 тур
23 октября, воскресенье 16:00 Динамо-Брест 0:0 Слуцк
11 тур
9 июня, четверг 19:00 Слуцк 0:1 Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига 2015
20 тур
19 сентября, суббота 15:30 Слуцк 1:1 Динамо-Брест
7 тур
23 мая, суббота 17:00 Динамо-Брест 1:1 Слуцк
Беларусь. Высшая лига 2014, группа B
28 тур
25 октября, суббота 15:00 Динамо-Брест 0:2 Слуцк
23 тур
13 сентября, суббота 17:00 Слуцк 1:0 Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига 2014
17 тур
13 июля, воскресенье 19:30 Динамо-Брест 2:1 Слуцк
6 тур
4 мая, воскресенье 17:00 Слуцк 1:0 Динамо-Брест
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Шахтер Сл 30 24 3 3 62:18 +44 75
2. БАТЭ 30 19 8 3 61:27 +34 65
3. Динамо Мн 30 19 5 6 55:20 +35 62
4. Гомель 30 17 8 5 57:23 +34 59
5. Рух 30 16 10 4 52:28 +24 58
6. Динамо-Брест 30 8 14 8 32:32 0 38
7. Витебск 30 9 10 11 37:41 -4 37
8. Торпедо-БелАЗ 30 10 6 14 38:43 -5 36
9. Слуцк 30 9 8 13 36:44 -8 35
10. Ислочь 30 9 7 14 38:47 -9 34
11. Неман 30 9 7 14 36:36 0 34
12. Минск 30 8 9 13 32:52 -20 33
13. Энергетик-БГУ 30 8 9 13 35:42 -7 33
14. Славия-Мозырь 30 8 8 14 42:50 -8 32
15. Сморгонь 30 4 9 17 26:66 -40 21
16. Спутник 30 2 1 27 12:82 -70 7
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