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Динамо - Минск

28.08.2021, Суббота, 18:30 мск Белоруссия. Высшая лига, 21 тур Динамо - Минск
Белоруссия. Высшая лига 2021
6 тур
24 апреля, суббота 18:00 Минск 1:3 Динамо
Белоруссия. Высшая лига 2020
17 тур
12 июля, воскресенье 18:30 Динамо 1:0 Минск
2 тур
28 марта, суббота 17:00 Минск 3:2 Динамо
Белоруссия. Высшая лига 2019
17 тур
11 августа, воскресенье 20:45 Динамо 3:2 Минск
2 тур
5 апреля, пятница 18:00 Минск 0:0 Динамо
Белоруссия. Высшая лига 2018
25 тур
20 октября, суббота 15:00 Минск 3:3 Динамо
10 тур
1 июня, пятница 18:45 Динамо 1:0 Минск
Беларусь. Высшая лига 2017
22 тур
16 сентября, суббота 15:00 Динамо 1:0 Минск
7 тур
10 мая, среда 19:30 Минск 0:2 Динамо
Беларусь. Высшая лига 2016
26 тур
23 октября, воскресенье 15:00 Минск 0:0 Динамо
11 тур
10 июня, пятница 19:00 Динамо 1:0 Минск
Беларусь. Высшая лига 2015
18 тур
31 августа, понедельник 18:00 Динамо 1:1 Минск
5 тур
11 мая, понедельник 18:00 Минск 0:3 Динамо
Беларусь. Высшая лига 2014
15 тур
29 июня, воскресенье 16:00 Минск 0:2 Динамо
4 тур
19 апреля, суббота 18:00 Динамо 2:0 Минск
Беларусь. Высшая лига 2013
13 тур
19 июня, среда 20:00 Минск 1:2 Динамо
2 тур
7 апреля, воскресенье 18:00 Динамо 3:0 Минск
Беларусь. Высшая лига 2012
28 тур
20 октября, суббота 16:00 Минск 0:2 Динамо
14 тур
15 июня, пятница 20:00 Динамо 1:0 Минск
3 тур
6 апреля, пятница 21:00 Минск 0:0 Динамо
Беларусь. Высшая лига 2011
33 тур
27 ноября, воскресенье 15:00 Динамо 3:4 Минск
13 тур
12 июня, воскресенье 00:00 Динамо 1:2 Минск
2 тур
6 апреля, среда 19:00 Минск 0:0 Динамо
Беларусь. Высшая лига 2010
29 тур
24 октября, воскресенье 18:00 Минск 0:0 Динамо
13 тур
9 июня, среда 19:00 Минск 0:2 Динамо
2 тур
10 апреля, суббота 18:00 Динамо 0:2 Минск
Чемпионат Белоруссии 2009
14 тур
2 августа, воскресенье 18:00 Минск 0:0 Динамо
1 тур
5 апреля, воскресенье 00:00 Динамо 2:1 Минск
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Шахтер Сл 30 24 3 3 62:18 +44 75
2. БАТЭ 30 19 8 3 61:27 +34 65
3. Динамо Мн 30 19 5 6 55:20 +35 62
4. Гомель 30 17 8 5 57:23 +34 59
5. Рух 30 16 10 4 52:28 +24 58
6. Динамо-Брест 30 8 14 8 32:32 0 38
7. Витебск 30 9 10 11 37:41 -4 37
8. Торпедо-БелАЗ 30 10 6 14 38:43 -5 36
9. Слуцк 30 9 8 13 36:44 -8 35
10. Ислочь 30 9 7 14 38:47 -9 34
11. Неман 30 9 7 14 36:36 0 34
12. Минск 30 8 9 13 32:52 -20 33
13. Энергетик-БГУ 30 8 9 13 35:42 -7 33
14. Славия-Мозырь 30 8 8 14 42:50 -8 32
15. Сморгонь 30 4 9 17 26:66 -40 21
16. Спутник 30 2 1 27 12:82 -70 7
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