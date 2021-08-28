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Торпедо-БелАЗ - Гомель

28.08.2021, Суббота, 16:30 мск Белоруссия. Высшая лига, 21 тур Торпедо-БелАЗ - Гомель
Белоруссия. Высшая лига 2021
6 тур
25 апреля, воскресенье 20:45 Гомель 1:1 Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига 2019
23 тур
28 сентября, суббота 16:00 Торпедо-БелАЗ 2:0 Гомель
8 тур
18 мая, суббота 17:45 Гомель 2:3 Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига 2018
22 тур
22 сентября, суббота 19:45 Торпедо-БелАЗ 1:0 Гомель
7 тур
12 мая, суббота 17:30 Гомель 0:0 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2017
25 тур
16 октября, понедельник 19:00 Гомель 0:1 Торпедо-БелАЗ
10 тур
27 мая, суббота 18:00 Торпедо-БелАЗ 1:0 Гомель
Беларусь. Высшая лига 2015
18 тур
30 августа, воскресенье 18:30 Гомель 0:2 Торпедо-БелАЗ
5 тур
10 мая, воскресенье 18:30 Торпедо-БелАЗ 3:0 Гомель
Беларусь. Высшая лига 2014, группа A
29 тур
2 ноября, воскресенье 16:00 Гомель 0:1 Торпедо-БелАЗ
24 тур
21 сентября, воскресенье 16:30 Торпедо-БелАЗ 2:1 Гомель
Беларусь. Высшая лига 2014
22 тур
31 августа, воскресенье 18:00 Торпедо-БелАЗ 0:0 Гомель
11 тур
6 июня, пятница 20:00 Гомель 0:0 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2013, группа A
29 тур
2 ноября, суббота 18:00 Гомель 1:2 Торпедо-БелАЗ
24 тур
21 сентября, суббота 17:00 Торпедо-БелАЗ 2:1 Гомель
Беларусь. Высшая лига 2013
16 тур
7 июля, воскресенье 18:00 Торпедо-БелАЗ 1:3 Гомель
5 тур
22 апреля, понедельник 20:00 Гомель 0:0 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2012
30 тур
4 ноября, воскресенье 18:00 Гомель 3:0 Торпедо-БелАЗ
14 тур
15 июня, пятница 18:00 Торпедо-БелАЗ 1:0 Гомель
3 тур
6 апреля, пятница 19:00 Гомель 2:0 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2011
25 тур
17 сентября, суббота 18:00 Гомель 1:0 Торпедо-БелАЗ
16 тур
3 июля, воскресенье 18:00 Гомель 0:0 Торпедо-БелАЗ
5 тур
19 апреля, вторник 00:00 Торпедо-БелАЗ 1:1 Гомель
Чемпионат Белоруссии 2009
20 тур
23 сентября, среда 17:00 Торпедо-БелАЗ 4:0 Гомель
7 тур
10 мая, воскресенье 00:00 Гомель 2:1 Торпедо-БелАЗ
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Шахтер Сл 30 24 3 3 62:18 +44 75
2. БАТЭ 30 19 8 3 61:27 +34 65
3. Динамо Мн 30 19 5 6 55:20 +35 62
4. Гомель 30 17 8 5 57:23 +34 59
5. Рух 30 16 10 4 52:28 +24 58
6. Динамо-Брест 30 8 14 8 32:32 0 38
7. Витебск 30 9 10 11 37:41 -4 37
8. Торпедо-БелАЗ 30 10 6 14 38:43 -5 36
9. Слуцк 30 9 8 13 36:44 -8 35
10. Ислочь 30 9 7 14 38:47 -9 34
11. Неман 30 9 7 14 36:36 0 34
12. Минск 30 8 9 13 32:52 -20 33
13. Энергетик-БГУ 30 8 9 13 35:42 -7 33
14. Славия-Мозырь 30 8 8 14 42:50 -8 32
15. Сморгонь 30 4 9 17 26:66 -40 21
16. Спутник 30 2 1 27 12:82 -70 7
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