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Витебск - Динамо-Брест

29.08.2021, Воскресенье, 18:00 мск Белоруссия. Высшая лига, 21 тур Витебск - Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига 2021
6 тур
24 апреля, суббота 14:00 Динамо-Брест 0:0 Витебск
Белоруссия. Высшая лига 2020
20 тур
31 июля, пятница 20:30 Динамо-Брест 1:0 Витебск
5 тур
18 апреля, суббота 18:00 Витебск 1:0 Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига 2019
29 тур
24 ноября, воскресенье 14:00 Динамо-Брест 1:0 Витебск
14 тур
6 июля, суббота 20:45 Витебск 0:1 Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига 2018
22 тур
22 сентября, суббота 18:00 Витебск 0:1 Динамо-Брест
7 тур
12 мая, суббота 19:30 Динамо-Брест 3:1 Витебск
Беларусь. Высшая лига 2017
24 тур
29 сентября, пятница 18:30 Витебск 2:2 Динамо-Брест
9 тур
20 мая, суббота 20:00 Динамо-Брест 2:0 Витебск
Беларусь. Высшая лига 2016
30 тур
27 ноября, воскресенье 13:30 Динамо-Брест 3:0 Витебск
15 тур
2 июля, суббота 19:30 Витебск 1:0 Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига 2015
17 тур
23 августа, воскресенье 15:30 Витебск 2:0 Динамо-Брест
4 тур
3 мая, воскресенье 18:00 Динамо-Брест 3:2 Витебск
Беларусь. Высшая лига 2011
23 тур
28 августа, воскресенье 19:00 Витебск 3:0 Динамо-Брест
12 тур
27 мая, пятница 19:00 Витебск 2:1 Динамо-Брест
1 тур
2 апреля, суббота 17:00 Динамо-Брест 3:0 Витебск
Беларусь. Высшая лига 2010
24 тур
12 сентября, воскресенье 17:00 Динамо-Брест 2:0 Витебск
19 тур
25 июля, воскресенье 20:00 Витебск 0:1 Динамо-Брест
8 тур
7 мая, пятница 19:00 Динамо-Брест 5:2 Витебск
Чемпионат Белоруссии 2009
22 тур
4 октября, воскресенье 19:00 Динамо-Брест 3:0 Витебск
9 тур
23 мая, суббота 00:00 Витебск 0:2 Динамо-Брест
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Шахтер Сл 30 24 3 3 62:18 +44 75
2. БАТЭ 30 19 8 3 61:27 +34 65
3. Динамо Мн 30 19 5 6 55:20 +35 62
4. Гомель 30 17 8 5 57:23 +34 59
5. Рух 30 16 10 4 52:28 +24 58
6. Динамо-Брест 30 8 14 8 32:32 0 38
7. Витебск 30 9 10 11 37:41 -4 37
8. Торпедо-БелАЗ 30 10 6 14 38:43 -5 36
9. Слуцк 30 9 8 13 36:44 -8 35
10. Ислочь 30 9 7 14 38:47 -9 34
11. Неман 30 9 7 14 36:36 0 34
12. Минск 30 8 9 13 32:52 -20 33
13. Энергетик-БГУ 30 8 9 13 35:42 -7 33
14. Славия-Мозырь 30 8 8 14 42:50 -8 32
15. Сморгонь 30 4 9 17 26:66 -40 21
16. Спутник 30 2 1 27 12:82 -70 7
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