Введите ваш ник на сайте

Динамо-Брест - Торпедо-БелАЗ

22.08.2021, Воскресенье, 20:30 мск Белоруссия. Высшая лига, 20 тур Динамо-Брест - Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига 2021
5 тур
17 апреля, суббота 14:00 Торпедо-БелАЗ 0:2 Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига 2020
28 тур
7 ноября, суббота 17:00 Динамо-Брест 2:3 Торпедо-БелАЗ
13 тур
13 июня, суббота 18:00 Торпедо-БелАЗ 0:2 Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига 2019
16 тур
20 июля, суббота 20:45 Динамо-Брест 4:1 Торпедо-БелАЗ
1 тур
31 марта, воскресенье 16:00 Торпедо-БелАЗ 1:2 Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига 2018
21 тур
16 сентября, воскресенье 19:45 Динамо-Брест 2:0 Торпедо-БелАЗ
6 тур
6 мая, воскресенье 17:30 Торпедо-БелАЗ 2:0 Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига 2017
27 тур
29 октября, воскресенье 17:00 Динамо-Брест 1:0 Торпедо-БелАЗ
12 тур
16 июня, пятница 18:30 Торпедо-БелАЗ 1:1 Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига 2016
22 тур
17 сентября, суббота 16:00 Торпедо-БелАЗ 0:1 Динамо-Брест
7 тур
30 мая, понедельник 18:00 Динамо-Брест 3:2 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2015
14 тур
12 июля, воскресенье 19:30 Динамо-Брест 2:1 Торпедо-БелАЗ
1 тур
11 апреля, суббота 14:00 Торпедо-БелАЗ 1:3 Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига 2014
15 тур
28 июня, суббота 17:30 Динамо-Брест 2:1 Торпедо-БелАЗ
4 тур
18 апреля, пятница 18:00 Торпедо-БелАЗ 2:0 Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига 2013
17 тур
13 июля, суббота 19:00 Торпедо-БелАЗ 2:0 Динамо-Брест
6 тур
28 апреля, воскресенье 17:00 Динамо-Брест 2:1 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2012
25 тур
22 сентября, суббота 17:00 Торпедо-БелАЗ 0:0 Динамо-Брест
18 тур
7 июля, суббота 19:00 Торпедо-БелАЗ 1:0 Динамо-Брест
7 тур
29 апреля, воскресенье 17:00 Динамо-Брест 1:0 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2011
26 тур
25 сентября, воскресенье 17:00 Торпедо-БелАЗ 1:2 Динамо-Брест
21 тур
13 августа, суббота 18:00 Торпедо-БелАЗ 1:1 Динамо-Брест
10 тур
15 мая, воскресенье 19:00 Динамо-Брест 1:3 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2010
31 тур
6 ноября, суббота 18:00 Динамо-Брест 3:1 Торпедо-БелАЗ
13 тур
9 июня, среда 19:00 Торпедо-БелАЗ 0:1 Динамо-Брест
2 тур
10 апреля, суббота 19:00 Динамо-Брест 3:2 Торпедо-БелАЗ
Чемпионат Белоруссии 2009
19 тур
19 сентября, суббота 17:00 Торпедо-БелАЗ 1:2 Динамо-Брест
6 тур
6 мая, среда 00:00 Динамо-Брест 2:2 Торпедо-БелАЗ
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Шахтер Сл 30 24 3 3 62:18 +44 75
2. БАТЭ 30 19 8 3 61:27 +34 65
3. Динамо Мн 30 19 5 6 55:20 +35 62
4. Гомель 30 17 8 5 57:23 +34 59
5. Рух 30 16 10 4 52:28 +24 58
6. Динамо-Брест 30 8 14 8 32:32 0 38
7. Витебск 30 9 10 11 37:41 -4 37
8. Торпедо-БелАЗ 30 10 6 14 38:43 -5 36
9. Слуцк 30 9 8 13 36:44 -8 35
10. Ислочь 30 9 7 14 38:47 -9 34
11. Неман 30 9 7 14 36:36 0 34
12. Минск 30 8 9 13 32:52 -20 33
13. Энергетик-БГУ 30 8 9 13 35:42 -7 33
14. Славия-Мозырь 30 8 8 14 42:50 -8 32
15. Сморгонь 30 4 9 17 26:66 -40 21
16. Спутник 30 2 1 27 12:82 -70 7
...
  • Читайте нас: 