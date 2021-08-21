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Гомель - Динамо

21.08.2021, Суббота, 20:00 мск Белоруссия. Высшая лига, 20 тур Гомель - Динамо
Белоруссия. Высшая лига 2021
5 тур
18 апреля, воскресенье 14:00 Динамо 1:2 Гомель
Белоруссия. Высшая лига 2019
22 тур
22 сентября, воскресенье 17:00 Гомель 0:1 Динамо
7 тур
12 мая, воскресенье 15:30 Динамо 3:1 Гомель
Белоруссия. Высшая лига 2018
19 тур
26 августа, воскресенье 19:45 Гомель 0:0 Динамо
4 тур
21 апреля, суббота 16:00 Динамо 2:1 Гомель
Беларусь. Высшая лига 2017
21 тур
8 сентября, пятница 19:00 Гомель 0:1 Динамо
6 тур
6 мая, суббота 18:00 Динамо 1:0 Гомель
Беларусь. Высшая лига 2015
26 тур
8 ноября, воскресенье 14:00 Гомель 1:2 Динамо
13 тур
5 июля, воскресенье 17:30 Динамо 1:0 Гомель
Беларусь. Высшая лига 2014, группа A
32 тур
30 ноября, воскресенье 14:00 Динамо 0:2 Гомель
27 тур
18 октября, суббота 19:30 Гомель 0:2 Динамо
Беларусь. Высшая лига 2014
16 тур
6 июля, воскресенье 20:00 Динамо 1:0 Гомель
5 тур
26 апреля, суббота 15:00 Гомель 0:2 Динамо
Беларусь. Высшая лига 2013, группа A
28 тур
26 октября, суббота 16:00 Гомель 1:4 Динамо
23 тур
15 сентября, воскресенье 18:00 Динамо 3:1 Гомель
Беларусь. Высшая лига 2013
17 тур
14 июля, воскресенье 18:00 Гомель 1:2 Динамо
6 тур
28 апреля, воскресенье 18:00 Динамо 1:0 Гомель
Беларусь. Высшая лига 2012
31 тур
10 ноября, суббота 15:00 Динамо 1:0 Гомель
12 тур
19 июня, вторник 20:00 Динамо 0:1 Гомель
1 тур
25 марта, воскресенье 18:00 Гомель 0:0 Динамо
Беларусь. Высшая лига 2011
32 тур
19 ноября, суббота 15:00 Гомель 2:1 Динамо
14 тур
19 июня, воскресенье 20:00 Гомель 5:1 Динамо
3 тур
10 апреля, воскресенье 19:00 Динамо 0:0 Гомель
Чемпионат Белоруссии 2009
25 тур
1 ноября, воскресенье 15:00 Гомель 1:2 Динамо
12 тур
5 июля, воскресенье 00:00 Динамо 1:2 Гомель
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Шахтер Сл 30 24 3 3 62:18 +44 75
2. БАТЭ 30 19 8 3 61:27 +34 65
3. Динамо Мн 30 19 5 6 55:20 +35 62
4. Гомель 30 17 8 5 57:23 +34 59
5. Рух 30 16 10 4 52:28 +24 58
6. Динамо-Брест 30 8 14 8 32:32 0 38
7. Витебск 30 9 10 11 37:41 -4 37
8. Торпедо-БелАЗ 30 10 6 14 38:43 -5 36
9. Слуцк 30 9 8 13 36:44 -8 35
10. Ислочь 30 9 7 14 38:47 -9 34
11. Неман 30 9 7 14 36:36 0 34
12. Минск 30 8 9 13 32:52 -20 33
13. Энергетик-БГУ 30 8 9 13 35:42 -7 33
14. Славия-Мозырь 30 8 8 14 42:50 -8 32
15. Сморгонь 30 4 9 17 26:66 -40 21
16. Спутник 30 2 1 27 12:82 -70 7
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