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Минск - Неман

22.08.2021, Воскресенье, 16:00 мск Белоруссия. Высшая лига, 20 тур Минск - Неман
Белоруссия. Высшая лига 2021
5 тур
17 апреля, суббота 16:00 Неман 0:2 Минск
Белоруссия. Высшая лига 2020
24 тур
18 сентября, пятница 18:30 Неман 2:0 Минск
9 тур
29 августа, суббота 14:30 Минск 4:3 Неман
Белоруссия. Высшая лига 2019
26 тур
25 октября, пятница 19:00 Неман 1:0 Минск
11 тур
14 июня, пятница 18:45 Минск 2:1 Неман
Белоруссия. Высшая лига 2018
29 тур
24 ноября, суббота 14:00 Минск 1:2 Неман
14 тур
30 июня, суббота 20:45 Неман 2:2 Минск
Беларусь. Высшая лига 2017
27 тур
29 октября, воскресенье 15:00 Минск 0:1 Неман
12 тур
15 июня, четверг 18:30 Неман 3:1 Минск
Беларусь. Высшая лига 2016
20 тур
27 августа, суббота 18:30 Минск 0:1 Неман
5 тур
29 апреля, пятница 20:00 Неман 0:1 Минск
Беларусь. Высшая лига 2015
20 тур
21 сентября, понедельник 18:30 Неман 1:1 Минск
7 тур
23 мая, суббота 17:00 Минск 2:0 Неман
Беларусь. Высшая лига 2014, группа B
29 тур
2 ноября, воскресенье 18:00 Минск 2:1 Неман
24 тур
21 сентября, воскресенье 17:00 Неман 2:4 Минск
Беларусь. Высшая лига 2014
18 тур
20 июля, воскресенье 19:00 Минск 1:1 Неман
7 тур
11 мая, воскресенье 18:00 Неман 0:1 Минск
Беларусь. Высшая лига 2013
16 тур
7 июля, воскресенье 20:00 Неман 0:2 Минск
5 тур
21 апреля, воскресенье 18:00 Минск 1:0 Неман
Беларусь. Высшая лига 2012
29 тур
27 октября, суббота 18:00 Неман 2:1 Минск
13 тур
11 июня, понедельник 19:30 Минск 4:4 Неман
2 тур
31 марта, суббота 16:30 Неман 0:1 Минск
Беларусь. Высшая лига 2011
30 тур
30 октября, воскресенье 15:00 Минск 0:0 Неман
19 тур
30 июля, суббота 00:00 Минск 3:1 Неман
8 тур
7 мая, суббота 19:00 Неман 0:1 Минск
Беларусь. Высшая лига 2010
25 тур
18 сентября, суббота 18:00 Минск 2:0 Неман
19 тур
25 июля, воскресенье 20:00 Неман 0:1 Минск
8 тур
7 мая, пятница 19:00 Минск 3:1 Неман
Чемпионат Белоруссии 2009
16 тур
22 августа, суббота 18:00 Минск 0:0 Неман
3 тур
18 апреля, суббота 00:00 Неман 2:1 Минск
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Шахтер Сл 30 24 3 3 62:18 +44 75
2. БАТЭ 30 19 8 3 61:27 +34 65
3. Динамо Мн 30 19 5 6 55:20 +35 62
4. Гомель 30 17 8 5 57:23 +34 59
5. Рух 30 16 10 4 52:28 +24 58
6. Динамо-Брест 30 8 14 8 32:32 0 38
7. Витебск 30 9 10 11 37:41 -4 37
8. Торпедо-БелАЗ 30 10 6 14 38:43 -5 36
9. Слуцк 30 9 8 13 36:44 -8 35
10. Ислочь 30 9 7 14 38:47 -9 34
11. Неман 30 9 7 14 36:36 0 34
12. Минск 30 8 9 13 32:52 -20 33
13. Энергетик-БГУ 30 8 9 13 35:42 -7 33
14. Славия-Мозырь 30 8 8 14 42:50 -8 32
15. Сморгонь 30 4 9 17 26:66 -40 21
16. Спутник 30 2 1 27 12:82 -70 7
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