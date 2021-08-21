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Славия-Мозырь - Шахтер

21.08.2021, Суббота, 18:00 мск Белоруссия. Высшая лига, 20 тур Славия-Мозырь - Шахтер
Белоруссия. Высшая лига 2021
5 тур
17 апреля, суббота 20:00 Шахтер 4:1 Славия-Мозырь
Белоруссия. Высшая лига 2020
24 тур
20 сентября, воскресенье 17:00 Славия-Мозырь 1:0 Шахтер
9 тур
16 мая, суббота 17:00 Шахтер 2:0 Славия-Мозырь
Белоруссия. Высшая лига 2019
28 тур
9 ноября, суббота 16:00 Шахтер 5:1 Славия-Мозырь
13 тур
30 июня, воскресенье 17:00 Славия-Мозырь 0:1 Шахтер
Беларусь. Высшая лига 2017
22 тур
17 сентября, воскресенье 17:00 Славия-Мозырь 0:3 Шахтер
7 тур
11 мая, четверг 18:00 Шахтер 1:0 Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига 2016
29 тур
19 ноября, суббота 14:00 Шахтер 5:1 Славия-Мозырь
14 тур
25 июня, суббота 19:00 Славия-Мозырь 1:1 Шахтер
Беларусь. Высшая лига 2015
15 тур
10 августа, понедельник 18:30 Шахтер 6:1 Славия-Мозырь
2 тур
19 апреля, воскресенье 17:00 Славия-Мозырь 1:1 Шахтер
Беларусь. Высшая лига 2013
17 тур
13 июля, суббота 19:00 Шахтер 2:1 Славия-Мозырь
6 тур
28 апреля, воскресенье 18:30 Славия-Мозырь 0:2 Шахтер
Беларусь. Высшая лига 2012
26 тур
30 сентября, воскресенье 16:00 Славия-Мозырь 0:0 Шахтер
14 тур
16 июня, суббота 18:00 Шахтер 5:0 Славия-Мозырь
3 тур
6 апреля, пятница 17:30 Славия-Мозырь 0:2 Шахтер
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Шахтер Сл 30 24 3 3 62:18 +44 75
2. БАТЭ 30 19 8 3 61:27 +34 65
3. Динамо Мн 30 19 5 6 55:20 +35 62
4. Гомель 30 17 8 5 57:23 +34 59
5. Рух 30 16 10 4 52:28 +24 58
6. Динамо-Брест 30 8 14 8 32:32 0 38
7. Витебск 30 9 10 11 37:41 -4 37
8. Торпедо-БелАЗ 30 10 6 14 38:43 -5 36
9. Слуцк 30 9 8 13 36:44 -8 35
10. Ислочь 30 9 7 14 38:47 -9 34
11. Неман 30 9 7 14 36:36 0 34
12. Минск 30 8 9 13 32:52 -20 33
13. Энергетик-БГУ 30 8 9 13 35:42 -7 33
14. Славия-Мозырь 30 8 8 14 42:50 -8 32
15. Сморгонь 30 4 9 17 26:66 -40 21
16. Спутник 30 2 1 27 12:82 -70 7
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