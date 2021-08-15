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БАТЭ - Минск

15.08.2021, Воскресенье, 18:30 мск Белоруссия. Высшая лига, 19 тур БАТЭ - Минск
Белоруссия. Высшая лига 2021
4 тур
11 апреля, воскресенье 14:00 Минск 2:2 БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига 2020
19 тур
26 июля, воскресенье 18:00 БАТЭ 6:0 Минск
4 тур
12 апреля, воскресенье 15:00 Минск 0:3 БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига 2019
20 тур
1 сентября, воскресенье 19:45 Минск 3:2 БАТЭ
5 тур
26 апреля, пятница 20:45 БАТЭ 1:0 Минск
Белоруссия. Высшая лига 2018
17 тур
20 июля, пятница 20:45 БАТЭ 2:0 Минск
2 тур
6 апреля, пятница 17:00 Минск 0:2 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2017
17 тур
6 августа, воскресенье 18:30 Минск 1:0 БАТЭ
2 тур
9 апреля, воскресенье 17:00 БАТЭ 1:0 Минск
Беларусь. Высшая лига 2016
18 тур
13 августа, суббота 20:00 БАТЭ 3:1 Минск
3 тур
16 апреля, суббота 18:00 Минск 2:3 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2015
21 тур
25 сентября, пятница 17:30 Минск 1:2 БАТЭ
8 тур
30 мая, суббота 19:00 БАТЭ 1:0 Минск
Беларусь. Высшая лига 2014
13 тур
16 июня, понедельник 19:00 Минск 1:4 БАТЭ
2 тур
5 апреля, суббота 20:00 БАТЭ 1:0 Минск
Суперкубок Беларуси 2014

15 марта, суббота 18:00 БАТЭ 1:0 Минск
Беларусь. Высшая лига 2013
17 тур
12 июля, пятница 19:30 Минск 0:1 БАТЭ
6 тур
27 апреля, суббота 18:00 БАТЭ 2:1 Минск
Беларусь. Высшая лига 2012
31 тур
11 ноября, воскресенье 17:00 БАТЭ 5:1 Минск
12 тур
24 мая, четверг 20:00 БАТЭ 2:0 Минск
1 тур
24 марта, суббота 17:00 Минск 1:0 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2011
28 тур
14 октября, пятница 15:00 Минск 0:2 БАТЭ
21 тур
13 августа, суббота 18:00 Минск 1:0 БАТЭ
10 тур
15 мая, воскресенье 21:30 БАТЭ 1:1 Минск
Беларусь. Высшая лига 2010
26 тур
26 сентября, воскресенье 18:00 БАТЭ 2:1 Минск
14 тур
13 июня, воскресенье 20:00 БАТЭ 1:2 Минск
3 тур
14 апреля, среда 19:30 Минск 0:0 БАТЭ
Чемпионат Белоруссии 2009
15 тур
16 августа, воскресенье 20:00 БАТЭ 1:0 Минск
2 тур
13 апреля, понедельник 00:00 Минск 0:1 БАТЭ
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Шахтер Сл 30 24 3 3 62:18 +44 75
2. БАТЭ 30 19 8 3 61:27 +34 65
3. Динамо Мн 30 19 5 6 55:20 +35 62
4. Гомель 30 17 8 5 57:23 +34 59
5. Рух 30 16 10 4 52:28 +24 58
6. Динамо-Брест 30 8 14 8 32:32 0 38
7. Витебск 30 9 10 11 37:41 -4 37
8. Торпедо-БелАЗ 30 10 6 14 38:43 -5 36
9. Слуцк 30 9 8 13 36:44 -8 35
10. Ислочь 30 9 7 14 38:47 -9 34
11. Неман 30 9 7 14 36:36 0 34
12. Минск 30 8 9 13 32:52 -20 33
13. Энергетик-БГУ 30 8 9 13 35:42 -7 33
14. Славия-Мозырь 30 8 8 14 42:50 -8 32
15. Сморгонь 30 4 9 17 26:66 -40 21
16. Спутник 30 2 1 27 12:82 -70 7
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